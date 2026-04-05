職能治療師遭前男友刺死 逾百人出席追思牧師父悲痛發聲

巴姓女職能治療師被前男友殺害，巴女父親、牧師巴康忠義（右二）今天為愛女舉行追思禮拜。記者張議晨／攝影

巴姓職能治療師3月27日遭陳姓前男友當街持刀刺頸斃命，巴女父親為高雄知名牧師，今天教會於中華路天泉靈糧堂舉行追思禮拜，巴女父親、牧師巴康忠義攜妻子出面，痛失愛女的巴父一現身就激動落淚「我真的好希望跟我女兒在一起」，至於加害人，「我只希望對方真切悔改（指陳男）。」

陳男在台南從事保險金融業，巴女為高雄人，畢業後在台中某醫學中心擔任職能治療師，近日兩人分手後，陳男為了求復合，3月27日傍晚持水果刀揮砍巴女，陳男在行凶後開車逃逸，巴女傷重，送醫不治。

巴女父親為高雄靈糧堂牧師巴康忠義，今下午教會在高雄天泉靈糧堂舉行追思禮拜，數百名教友湧入教會追思。

痛失愛女的巴父，今下午牽著妻子的手強忍悲痛現身會場，一想到愛女慘死刀下，巴父隨即淚流不止。

他說，這陣子很多人湧入他的臉書鼓勵，他知道他不是一個人承受傷痛，他這陣子也不敢牽著妻子的手，一牽手就好像世界只剩他們兩人，這一周是靠著很多人的陪伴，要跟社會還有所有關心他的人說聲謝謝。

巴康忠義說，他從事更生團契多年，服事很多更生人、吸毒者，只是沒想到有一天，自己的女兒卻成了被害者，很多人問他以後還會不會投入更生教誨工作，他仍想保持初衷，用良善繼續奉獻，如同耶穌用良善面對背叛他的人。

巴康忠義說，他只希望加害人（指陳男）能夠真正悔改，不要逃避，勇敢面對，這是他生命中的一個選擇，也是做出選擇後要面對的功課。