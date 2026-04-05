林宅血案原址 義光教會「轉型正義標示」揭牌

台總統賴清德(中)今天出席義光教會具轉型正義意涵場址標示牌揭牌儀式。記者周佑政／攝影

台總統賴清德 今天出席義光教會具轉型正義意涵場址標示牌揭牌儀式時表示，義光教會正式成為台灣第一個，由民間自主申請、並審定通過的「具轉型正義意涵場址」。他強調，根據相關調查與情資報告，「林宅血案」是在威權統治之下，國家機器的介入與對真相的掩蓋；而現在的民主政府，不僅要代表國家誠實面對真相，更要堅定推動轉型正義。

義光教會是1980年2月28日「林宅血案」的原址，不過，今天的義光教會具轉型正義意涵場址標示牌揭牌儀式，當年失去母親及一個女兒的被害人家屬的前民進黨 主席林義雄並未出席。

賴清德致詞表示，去年他在二二八中樞紀念儀式上，請文化部啟動審議程序，將「林宅血案」的發生所在地，也就是今天的義光教會，列為「具有轉型正義意義場所」，予以保存維護。

賴清德說，透過今天的揭牌儀式，義光教會正式成為台灣第一個，由民間自主申請、並審定通過的「具轉型正義意涵場址」。這不只是對歷史現場的保存，更是國家勇敢面對歷史、記住傷痛，並從中深化民主的重要時刻。

賴清德說，「林宅血案」發生在46年前的2月28日，當時震驚全國與國際社會，這是林義雄先生一家人難以承受的傷痛，更是威權政府侵害人權，最黑暗、沉痛的一頁。

賴清德說，他上任後，要求加速政治檔案開放，追查真相；截至今年2月，包括歷年清查移交的檔案，國安局已解密並移交給國發會檔案局的政治檔案，總計超過14萬件，其中與「林宅血案」相關的檔卷，也已經全數解密。

賴清德表示，在追查真相的過程中，從監察院的調查報告可知道，製造林宅血案的目的，不外乎是嚇阻黨外活動、強化社會控制，且根據1980年國安局的情資報告，當時對於「林宅血案」，已經排除由黨外人士、台獨人士、以及國際有關組織等行凶的可能。

賴清德說，歷年的調查和分析都呈現出，威權統治之下，國家機器的介入與對真相的掩蓋；而現在的民主政府，不僅要代表國家誠實面對真相，更要堅定推動轉型正義。這也是為何他在去年二二八，請文化部啟動審議程序，保存更多具有轉型正義意義的歷史場址。

賴清德說，前陣子改編「林宅血案」的影視作品，引發社會爭議。許多人除了開始關注 「林宅血案」，也主動來到義光教會，補修這堂名為「台灣」的歷史課。這股「重新認識台灣歷史」的力量，令人感動，他相信當越來越多人願意補這堂台灣的歷史課，我們就會更有自信，向世界說台灣人真正的故事。

「台灣人的故事，就是勇敢的故事。」賴清德說，即使在「林宅血案」發生後，面對殘酷的恫嚇和高壓的政治氣氛，台灣人民並沒有因此退縮，反而更加堅定地，推動台灣走向民主化。