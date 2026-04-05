美宣布專利藥100％關稅 台衛福部：不影響台灣藥價

衛生福利部次長林靜儀於臉書發文指出，台灣自美國進口的藥品並無關稅，藥不會變貴，民眾應分清楚專利藥、學名藥及進口、出口，才不會被片面資訊操作恐慌。本報系資料照片

美國總統川普日前宣布進口專利藥100%關稅，因台灣沒有在豁免名單，外界憂心藥品恐會漲價。衛福部次長林靜儀於臉書表示，這次是美國國內的「進口專利藥」變貴，台灣自美國進口的藥品並無關稅，藥不會變貴，民眾應分清楚專利藥、學名藥及進口、出口，才不會被片面資訊操作恐慌。

川普下令對所有在國外製造的專利藥品，若產地國未與美方簽訂有利協議或企業未承諾在美國設廠，將加徵100%關稅，歐洲聯盟（EU）、日本 、韓國和瑞士因為先前已與華府 達成貿易協議，因此被排除在這項計畫之外，僅面臨15%的藥品關稅。

但台灣沒有在豁免名單，外界憂心產業震盪，林靜儀表示，美國日前公布藥品232關稅行政命令，針對輸入美國的「專利藥品及其原料藥」課徵100%關稅，但與美國政府簽訂回流生產或最惠國藥 價協議的企業，給予暫時性更優惠稅率，並暫時豁免學名藥及其原料，不過一年內會重新評估。

林靜儀說，台灣輸入美國藥品以「學名藥及學名藥的原料藥」為主，都是暫時豁免關稅部分；目前輸美專利藥品只有一項，業者除持續於國內生產製造外，已規畫在美投資設廠，佈局海外市場。

簡單來說，美國的232關稅命令，是讓「國外賣去美國」的「專利藥品」變貴，可以看得出來這是川普政府用關稅來引導藥廠到美國設廠製造的做法，這會導致美國國內「進口專利藥」變貴，不是台灣的藥變貴。

林靜儀表示，去年行政院核定「國家藥物韌性計畫」將計畫性培植、支持台灣製藥業者國藥國造、國藥國用，從國內產業端建立藥品供應韌性。台灣自美國進口的藥品並無關稅，此次台美關稅談判不影響進口藥品價格、也不致影響自美輸入台灣的藥品供應；且食藥署將精進自美進口的藥品審查程序，以利民眾用藥可近性。