美課專利藥關稅 台食藥署：台美協定確保學名藥永久豁免

美國對進口專利藥品課徵100%關稅，台衛福部表示，台灣輸美藥品多為學名藥，而台灣於談判過程中，已與美方談訂「學名藥永久豁免免關稅」。圖為藥師審核處方、調劑藥品。（記者林伯東／攝影）

美國近期發布行政命令，針對輸美專利藥品課徵100%關稅 ，學名藥及其原料藥豁免一年，台灣不在專利藥豁免名單之列，引發外界憂慮。對此，台衛福部食藥署署長姜至剛今天表示，美方所指學名藥豁免一年為整體政策方向，台灣輸美藥品多為學名藥，而台灣於談判過程中，已與美方談訂「學名藥永久豁免免關稅」，已於「台美對等貿易協定（ART）」中載明。

根據台灣藥品出口統計，台輸美藥品以「學名藥及學名藥之原料藥」為主，113年學名藥出口額計約新台幣84.72億元（約2.8億美元），占整體輸美製劑外銷產值86.5%；輸美原料藥出口額計約新台幣5.44億元，占台灣整體原料藥外銷產值9.9%。姜至剛說，學名藥與其原料藥，皆屬暫時豁免關稅範疇，故整體評估，美方此次關稅政策對台灣現有藥品產業影響「尚在可控範圍」。

姜至剛指出，台灣輸美藥品中，僅1項為專利藥，是藥華藥一項干擾素藥品，該藥商因應美國關稅政策，已在美屬波多黎各購置當地藥廠作為生產基地，並進行海外布局，因此此次美方針對專利藥課徵100%關稅，台灣藥商全然不受影響，這項專利藥品113年出口額約新台幣13.2億元，占台灣整體輸美製劑外銷產值13.5%。

台灣與美國已簽署「台美投資合作備忘錄（MOU）」及「台美對等貿易協定（ART）」中，已載明學名藥及其原料豁免對等關稅。姜至剛指出，台灣學名藥為「永久豁免關稅」，美方最高法院今年2月分雖判決對等關稅法源失效，美方正另尋法源，重建對等關稅法律基礎，因此「ART尚未正式生效」，不過，台方將與美方保持密切聯繫，設法鞏固既有談判結果。

姜至剛說，台灣對進口藥品並無課徵關稅，此次台美關稅談判不致影響進口藥品價格，也不致影響自美國輸入藥品之供應，台食藥署也會持續精進自美國進口藥品之審查程序，以提升民眾用藥可近性。