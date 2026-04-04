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他嗆「500把步槍堆總統府、殺光賴清德們」...調查局抓人

記者翁至成／台北即時報導
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劉姓男子在網上發布恐慌言論，調查局獲悉報請台北地檢署偵辦，今天約談到案，製作筆錄...
劉姓男子在網上發布恐慌言論，調查局獲悉報請台北地檢署偵辦，今天約談到案，製作筆錄後移送檢方偵辦。記者翁至成／翻攝

民眾黨前主席柯文哲一審遭重判17年，民眾黨3月29日號召支持者「小草」聚集凱道抗議綠色司法，集會當天，一名劉姓男子在網上發文嗆聲，稱「柯文哲光是出張嘴，只是會被賴清德弄到死而已」，要大家跟他一樣當個頂天立地的男子漢，拿起自衛武器，殺光那些想要殺你及你家人的「賴清德」們。調查局獲悉他散布恐慌言論，報請台北地檢署偵辦，今天約談到案，警詢後移送台北地檢署偵辦。

根據劉男發文截圖，他在3月29日當天嗆聲，稱他怕現場警察控制不了場面，大約下午3時40分就離開凱道現場，到京站坐著休息看直播等活動平安結束，準備上國光客運回龍潭了。

他發文還提及三點注意事項，包括「歡迎自強愛國捐款贊助募集五百把軍規制式自動突擊步槍，及三十萬發5.56mm特製軍規制式突擊步槍子彈，堆放在總統府前介壽路上當路障」、「辦公室主辦自強愛國捐款運動，募資捐款初期目標，啟動開辦費用美金一百萬元」、

「接下來一邊造勢一邊募款而且已經可以準備接受軍事教育基本教練課程了，一個步槍營五百個不要命的革命軍人就很足夠了」，語焉不詳。

調查局指出，劉男3月29日在Instagram社群媒體帳號公開直播，稱「我現在直播喔，我等一下就定位了喔～三十萬發步槍子彈，五百把步槍，堆在我坐的地方，這樣了解了喔，報告完畢」、「請問現場有人要捐五百條命嗎」等足令民眾恐慌之言論，又在X帳號煽惑不特定人行使暴力殺人行為，涉嫌刑法恐嚇公眾及煽惑犯罪等罪嫌，經報請北檢李明哲檢察官指揮資安工作站及桃園市調查處，今日約談到案，詢問後解送檢方複訊。

調查局呼籲民眾理性使用社群媒體，任何以暴力威脅民眾安全或煽惑他人犯罪之違法言論，執法機關將依法迅速偵辦，維護社會安定。

民眾黨329下午在凱道舉行「 戰！329上凱道討公道」，民眾黨創黨主席柯文哲（中...
民眾黨329下午在凱道舉行「 戰！329上凱道討公道」，民眾黨創黨主席柯文哲（中）離場時與支持者互動。記者林伯東／攝影

劉姓男子在網上發布恐慌言論，調查局獲悉報請台北地檢署偵辦，今天約談到案，製作筆錄...
劉姓男子在網上發布恐慌言論，調查局獲悉報請台北地檢署偵辦，今天約談到案，製作筆錄後移送檢方偵辦。記者翁至成／翻攝

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