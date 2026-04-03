美專利藥100%關稅台未獲豁免 行政院稱影響可控

美國公布最新藥品關稅政策，對專利藥課徵100%關稅，台灣未在豁免名單之列，不過，學名藥、生物相似藥、學名藥的原料藥不受本次關稅影響。（記者林俊良／攝影）

美國總統川普 2日簽署行政命令，針對進口專利藥和其原料課徵100%關稅 ，在列出的關稅優惠待遇國名單中並未提到台灣；行政院台美經貿工作小組表示，這則行政命令是對進口的專利藥品及其原料課徵關稅，對學名藥及其原料則是暫時豁免一年，經統計，對台灣藥品產業的影響可控，政府會與廠商合作因應。

針對美國將針對進口藥品課徵高額關稅，行政院副院長鄭麗君日前表示，台灣已爭取到學名藥的優惠待遇，但川普2日簽署行政命令，在美國1962年貿易擴張法第232條規定下，美國向進口專利藥品及其原料課徵100%關稅，預計針對大型藥品公司在120天後生效、針對小型藥品公司則預計180天後生效。

而在白宮公布的事實清單（Fact Sheet）中，優惠待遇國名單裡並未提到台灣；白宮也指出，美方並未同意提供藥品關稅優惠給台灣。

白宮指出，若有與美國簽署貿易協議，部分國家可取得優惠稅率，包括來自歐盟、日本、南韓、瑞士和列支敦斯登的進口藥品擬課徵15%的關稅；來自英國的進口藥品，在美英藥品協議下，部分藥品公司擬被課徵較低的稅率。

台美經貿小組指出，根據台灣2024年藥品出口統計，出口美國學名藥計84.72億元（新台幣，下同，約2.6億美元），占整體輸美製劑外銷產值的86.5%，此部分屬於暫時豁免範疇；而專利藥計13.2億元，占整體外銷產值13.5%，目前已規畫設廠。

此外，罕見疾病用藥及疫苗部分，初步分析並無台灣國產藥外銷美國，整體評估對台灣藥品產業的影響可控，政府將持續與業者密切合作，共同因應。

台美經貿工作小組表示，1月15日簽訂的「台美投資合作備忘錄（MOU）」中，即已載明學名藥及其原料豁免對等關稅，而2月12日簽訂的「台美對等貿易協定（ART）」，也將學名藥納入豁免對等關稅項目中。

不過，後來因為美國最高法院判決IEEPA課徵之對等關稅失效，美方目前正依第301條款重建法律基礎，ART尚未正式生效；未來台美雙方仍將保持密切聯繫，台灣也會積極因應美方301調查，以鞏固既有談判成果。

此外，美方在行政命令中載明，將於一年內檢討學名藥豁免的存續，台美經貿工作小組表示，台灣將持續與美方積極溝通，爭取優惠待遇。

國民黨立委陳菁徽指出，若製藥產業出口受阻，部分藥廠可能減少研發投入，或因利潤壓縮被迫減少在台生產規模，甚至考慮將生產線外移至具關稅優惠的國家，長期而言恐傷及台灣醫藥產業發展。

民進黨立委林月琴也表示，應同步盤點受影響藥品、原料與產業規模，提出精準協助方案。林月琴說，政府短期要穩民生、顧病患，長期則要把關鍵藥品供應能力、研發量能與在地生產，逐步建立在台灣自己手上。