相差54歲 王文洋新歡是20歲女大生「見過王家人」

宏仁集團總裁王文洋又傳新戀情，兩人相差54歲，據悉王文洋已帶她回家見過家人。(本報資料照片)

去年才捲入女大生認子風波，74歲的宏仁集團總裁王文洋最近又傳出新戀情。根據鏡週刊報導，他日前與一名容貌清秀、長髮年輕女子現身台北市區百貨美食街，並肩同行，互動自然。據悉，該女為王文洋的新女友，是年僅20歲的女大生，據悉王文洋已帶她回家見過家人，獲得不錯評價。

74歲的王文洋去年遭一名20多歲宋姓女子提起訴訟，稱她讀大學時與王文洋有親密關係且產子，並向王文洋求償台幣10億元費用賠償，訴訟過程中，宋女一度要求進行DNA鑑定，但遭王文洋拒絕。法官認為舉證不足，一審判宋女敗訴，但仍可上訴。

認子風波後，王文洋的感情世界依舊精采。鏡週刊日前直擊，王文洋又與妙齡女子現身北市百貨美食街，兩人並肩神色自若。王文洋維持平日西裝形象，身旁的長髮女子則穿著低調褲裝，戴著口罩也不掩清秀氣質。

據悉這名女子是王文洋新任女友，穩交已有半年，兩人相差54歲，王文洋也曾帶她回家與家人見過面。鏡週刊指出，對於新戀情，王文洋透過發言人表示「私人領域不做回應」。

鏡週刊報導，知情人士透露，女方仍在就讀大學尚未畢業，20歲的年紀不到王文洋的三分之一，不過個性安靜內斂、氣質清新，不走美豔路線。席間偶爾流露出對王文洋含情脈脈的眼神，也與王家成員互動自然，宴席間留下了良好印象。

能進入王家用餐，也讓這名女大生的地位顯得不同；據悉，這段相差近54歲的爺孫戀，已穩定交往約半年。王文洋不僅會帶著新女友回家與家人聚餐，甚至在許多公開的社交場合也讓對方伴隨左右，許多社交圈名流都已見過這名新對象。

能接連與女大生穩定交往，王文洋的身體狀態也保持勇健，無論公開場合或私下互動，他行動俐落，未見明顯老態。知情人士指出，他長年重視作息與健康管理，對飲食、運動及保健皆有一套原則，如今即使已屆古稀之年，仍維持充沛精力，與其長期自律的生活習慣密不可分。