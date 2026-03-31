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馬英九基金會人事風波 金溥聰赴刑事局告AI影片汙衊抹黑

記者李奕昕／台北即時報導
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馬英九基金會人事風波延燒，國安會前秘書長金溥聰今赴刑事局報案提告妨害名譽罪，表示...
馬英九基金會人事風波延燒，國安會前秘書長金溥聰今赴刑事局報案提告妨害名譽罪，表示網路流傳AI影片不實，對他有許多污衊抹黑。記者李奕昕／攝影

馬英九基金會人事風波延燒，國安會前秘書長金溥聰今赴刑事局報案提告妨害名譽罪，表示網路流傳AI影片完全不符事實，對他有許多污衊抹黑，嚴重傷害名譽，希望調查幕後人士，並儘速下架，警方會深入調查。

前立委邱毅指金溥聰「把馬英九當傀儡」，金表示，邱講的內容跟他與邱的審理中案件類似，他可以提供新資料，他與律師商量過，因他與邱已有訴訟案在，會請示法官是否可併為一案，如果不行，一定提告，今暫不提告。

對於馬前幕僚蕭旭岑、王光慈離職案，他表示，基金會董事會開會時，執行長具體提出相關事證，在場董事都知道，都是先詳細了解細節才會解除兩人職務，當天他與馬、董事高華柱、律師都在場，馬召集所有員工宣布解除兩人職務，後來當事人之一還帶走大小章，高勸兩人自動辭職，兩人第2天交出辭職公文，一切都跟報導有很大出入，調查報告出來會真相大白。

他說，現在外界形容成宮鬥奪權，一個單純的文教基金會，怎麼會變成宮鬥奪權？他曾向馬報告，他不會擔任任何職務，馬要他協助處理，他作為馬的舊屬，一定盡最大力量把事情處理好，其實剛開始非常低調，希望內部處理完就好，但後來有人不斷攻擊抹黑。

對於蕭旭岑說馬忘記很多事，他說，他身為馬的舊屬，不會對過去的長官健康情形有任何說明，只有馬的家人有資格來談。

網路媒體報導人事風波背後受美方影響，他回應，退出公職後沒去過美國，也沒有美方或AIT（美國在台協會）的人跟他接觸過，他怎麼變成美方的棋子？清者自清。

至於網媒報導馬在2024年總統大選選前之夜，臨時被取消出席大受打擊，金時任國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室執行長，他說，他有對當初散布此消息者提告，當天會議是大家共識，說怕臨時上台講話有變數出現會影響選情，他尊重大家意見，同意決議。

馬英九

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