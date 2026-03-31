美國跨黨派參議員訪團拜會立院 關注軍購議題

美國聯邦參議院跨黨派訪團來台，31日晚間拜會立法院，院長韓國瑜（左）與副院長江啟臣（右）會後走出會議室，向現場守候媒體拱手致意。中央社

美國跨黨派參議員訪問團今天傍晚拜會立法院，並舉行閉門會議，全程不公開。與會的國民黨 、民進黨 立委會後轉述表示，會中氣氛非常融洽，也談論到軍購相關議題，並了解目前法案在立法院進行的程序狀況。

美國跨黨派參議員訪問團30日凌晨搭乘美軍行政專機抵台，訪團由美聯邦參院外交委員會民主黨 首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）、共和黨參議員匡希恆（John Curtis）共同率領，成員包括聯邦參院台灣連線共同主席提里斯（Thom Tillis），以及聯邦參議員羅森（Jacky Rosen）。

美國跨黨派參議員訪問團今天傍晚拜會立法院長韓國瑜、副院長江啟臣，朝野均有立委代表出席，並採閉門會議方式，不開放媒體採訪，整場閉門會議時間約1小時，夏亨等人離開時並未受訪，僅出席的國民黨立委牛煦庭、民進黨立委陳冠廷會後接受媒體聯訪，說明場內情況。

牛煦庭受訪時表示，今天是不公開會議，整體氣氛非常融洽，歡迎美方的好朋友，彼此就關心的議題進行坦率的交流，當然有討論到軍購相關議題，訪團想了解立法院現在遇到的程序。

牛煦庭指出，法案目前正在朝野協商階段，彼此的共識很清楚，希望大家都能拿出智慧，在民主制度下各自妥協，找到彼此不甚滿意但可以接受的方案，往這個方向對焦。

媒體追問，國民黨的立場是否成為被質疑的對象。牛煦庭說，沒有這個問題，氣氛很好，大家不用太擔心。

陳冠廷接受媒體聯訪時被問到，美國議員對於軍購部分是否有質疑國民黨的立場。

陳冠廷表示，這次的會談中，大家盡量去尋求共識，也藉由跟美國參議員對話，鼓勵未來在野黨與執政黨一起找出方法，讓8年新台幣1.25兆元的特別預算案能順利經過討論並取得共識。

陳冠廷說，會中氣氛融洽，談到台美合作部分，從外交到國防甚至未來更多元的部分，美方跟台灣有很多共同價值，也談到各界對於美方重返印太的重視，而訪團接下來會訪問日本，他認為在某種程度上是對印太的重視。

至於國防特別預算（條例）部分，陳冠廷表示，台中市長盧秀燕前幾天有提到相關議題，也慢慢傾向支持、甚至金額到1兆元左右；立法院下週也會進行朝野協商，希望大家共同尋求共識，接近行政院版的共識。

美國跨黨派參議員訪問團一行結束立院拜會行程後，於晚間7時40分左右，從松山機場搭乘美國空軍行政專機離開台灣，轉往下一站日本。