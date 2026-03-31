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美議員憂台基本戰力投資不足 恐令對手趁虛而入

記者張文馨／台北即時報導
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美國參院外交委員會首席議員夏欣（Jeanne Shaheen）。記者張文馨／攝影
美國參院外交委員會首席議員夏欣（Jeanne Shaheen）。記者張文馨／攝影

美國跨黨派聯邦參議員組團訪台，今天下午拜會立法院會晤立法院長韓國瑜及朝野立委。針對立法院刻正審查的國防特別預算條例草案，美國參院「台灣連線」共同主席堤里斯（Thom Tillis）表示，無論最後通過的是200億美元或400億美元，都要討論如何運用，他們對外傳遞的訊息一致：「不要犯下對基本能力投資不足的錯誤，因為對手可能趁虛而入，反讓台灣錯失從不對稱戰力來打造不確定性的機會之窗。」

外交委員會首席議員夏欣（Jeanne Shaheen）表示，民調顯示台灣民眾普遍支持增加國防預算，這點令她備受鼓舞，這不只關乎具體金額，更關乎關鍵戰力；當考慮未來可能的威脅和挑戰時，這些關鍵能力都需要技術和資金的投入。

夏欣表示，她希望，在立法院考慮這筆預算時，要認識到強大國防力量對於威懾的重要性，這會對世界發出強烈訊號，台灣不只關心自己的未來，還完全有能力自我防衛。

以俄烏戰爭為例，堤里斯說，烏克蘭之所以取得進展，有些是從傳統熱戰取得，但多數是不對稱戰力，烏克蘭在這部分的製造及部署都表現出色；從此行中，他們看到台灣已經決心且發展一系列能力，若能取得大規模預算支持，這在戰場上會創造出超越傳統作戰的面向和一股不確定性；若政府最終撥款，無論是200億美元或400億美元的資金，討論怎麼運用很重要，擁有一個合適的方案同樣重要。

美國參院「台灣連線」共同主席堤里斯（Thom Tillis）。記者張文馨／攝影
美國參院「台灣連線」共同主席堤里斯（Thom Tillis）。記者張文馨／攝影

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