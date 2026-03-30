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軍購與藍版不同調？ 盧秀燕：差異不大

台灣新聞組／即時報導
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台中市長盧秀燕30日提及，她的軍購版本與國民黨版「差異不是很大」。(記者余采瀅／...
台中市長盧秀燕30日提及，她的軍購版本與國民黨版「差異不是很大」。(記者余采瀅／攝影)

立院審查國防特別預算條例草案，朝野對於軍購預算金額無共識。台中市長盧秀燕昨公開受訪表示，合理軍購預算以8000億至1兆元(台幣，下同，約247.6億至310億美元)之間，她主張「潛艦國造部分稍微縮小一點，但無人機要放大」，目前中央預定潛艦國造8艘，政院版軍購特別預算編列添購無人機只有20萬架。

盧昨天公開表態支持8000億元版本，不同於國民黨版草案「3800億元+N」，引起政壇關注。但她表示，不管是政院版1.25兆元，或者是她的版本，或者是國民黨版3800億加N，「大家仔細看，其實差異不是很大」。

盧表示，國民黨版「請大家特別注意這個N」，這個N是可以增加的，而且增加到多少，有賴於行政院跟立法院雙方的溝通；至於她的主張與政院版略有不同，她主張潛艦國造的部分要稍微縮小一點，但是無人機要放大。

盧秀燕對軍購版本的主張，被質疑與黨中央不同調。國民黨主席鄭麗文昨天表示，盧秀燕表達的也是大家眾所周知「應該不只有3800億元」，但後續資料到目前為止仍不可得知。

鄭麗文說，她與盧秀燕有姐妹情，兩人溝通從來沒問題，感謝盧秀燕很辛苦到美國訪問，向美方清楚表達說明國民黨的立場；她說，國民黨只能非常有限地、就所知的美方正式公布發價書來編列，這也是為何黨版是「3800億＋N」的原因。代表國民黨不是只支持3800億元而已；她對於黨版的理解是，只要美方有新的內容，立法院就可隨時啟動審查程序。

與盧秀燕有同事與校友之誼的前立委李文忠則說，希望盧為了國家、國民黨與參選總統之路，能夠努力說服藍營。

李文忠也認為，政院版特別預算清單中，有些大可轉列年度預算，有些項目則是貴而無當，採購只要「適可而止」就好。他表示，從俄烏與美以伊的衝突可看出未來戰爭趨勢，在遭受飽和攻擊後還存活的才是戰力；愛國者3型飛彈、M109A7自走砲之類先進裝備過於昂貴，開戰不久就會消耗殆盡，因此投資應該適可而止，重點要放在「量大、價廉、高效、致命」的項目，例如無人機20萬架還不夠，希望國防部不要繼續後知後覺、充耳不聞。

國民黨 盧秀燕 鄭麗文

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