我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李昌鈺去年獲聘復旦名譽教授 母親一句話影響一生

伊朗飛彈直擊沙國基地 10美軍受傷、多架空中加油機受損

復合不成 台中金融男當街刺死女友

記者曾健祐／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
陳男27日當街刺死巴姓女友，經警方戒護就醫後，晚間已經帶回第一分局詢問，朝殺人罪嫌偵辦。（記者曾健祐／攝影）
陳男27日當街刺死巴姓女友，經警方戒護就醫後，晚間已經帶回第一分局詢問，朝殺人罪嫌偵辦。（記者曾健祐／攝影）

台中市西區忠明路、華美西街昨(27)天傍晚5時許驚傳情殺案，從事金融保險業陳姓男子向巴姓女友求復合不成，光天化日下持雙刀猛砍女友、狠刺她脖子導致斃命。民眾目擊巴女倒臥血泊凶刀插在頸部，驚悚畫面在網路流傳，陳行凶後一度逃逸，落網後經戒護就醫，晚間已由警方帶回偵詢案情，朝殺人罪嫌偵辦。

台中市消防局昨天傍晚5時38分接獲民眾報案表示，有1名男性持利器刺傷1名女性，派遣中港、博館分隊共4車11人到場，到場發現女子失去呼吸心跳，急救人員緊急CPR後，送醫搶救仍因傷及頸動脈，晚間6時48分不治。

民眾拍下畫面，被害女子脖子中刀，整個人倒臥血泊躺在大馬路上，不少附近民眾目擊行凶過程，眼見1名身穿紅色帽T的男子攻擊後逃逸，連忙報案並協助緝捕凶嫌。

據了解，陳男從事金融保險業，與疑似擔任護理人員的巴女曾交往，後來分手後陳糾纏不休，為求和巴女復合不成就心生怨恨，事先買好2把刀準備行刺。

台中市警局第一分局調查，陳男（30歲）當時駕駛1輛小客貨車到場，當街持水果刀揮砍巴女（26歲），巴抵抗、逃跑，臉部遭畫數刀最終倒地，陳還持刀狠刺她脖子；當時路人王姓男子、曾姓女子見狀制止，王遭波及劃傷臉部，所幸無生命危險。

陳男行凶後繼續開車逃逸，跑了幾百公尺後最終在西屯路492巷54弄遭警方壓制逮捕，因陳男當時手上也有刀傷，警方先將他送國軍台中總醫院中清院區戒護就醫，經包紮後，晚間帶回初步詢問。

台中地檢署晚間獲報，考量凶嫌當街刺殺被害人，已立即指派檢察官指揮，預計明相驗遺體，朝殺人罪嫌偵辦中。

上一則

提建言卻遭長官斥責...顏慧欣疑遭霸凌 家屬婉拒政院獎章

下一則

「換肝名醫」豪宅千萬名酒遭竊 原來是身邊人搞鬼

延伸閱讀

東京池袋寶可夢中心 男子刺傷女店員後自刎 2死

東京池袋寶可夢中心 男子刺傷女店員後自刎 2死
紐約再傳槍擊案 男子命喪皇后區酒吧

紐約再傳槍擊案 男子命喪皇后區酒吧
聯合廣場車禍 男跌倒遭公車撞擊不治

聯合廣場車禍 男跌倒遭公車撞擊不治
台男疑被挖眼虐殺身亡丟路邊 4嫌落網 2人收押禁見

台男疑被挖眼虐殺身亡丟路邊 4嫌落網 2人收押禁見

熱門新聞

台灣積體電路製造股份有限公司董事長魏哲家（圖）21日獲亞洲大學頒授名譽博士，在演講中分享人工智慧（AI）發展，更感謝提拔他的台積電創辦人張忠謀。（中央社）

魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」

2026-03-21 10:29
台北市日前發生上廁所猝死案。圖為救護車示意圖。圖／資料照

褲子套一半…前美食節目主持人 台男上廁所疑用力過猛猝逝

2026-03-25 14:07
檢警去年抓到台大法律系洪姓學生假冒女網友側錄大量男性性影像，從洪指證再抓到許姓、陳姓男子以同樣手段偷拍，統計全台4000多名男性受害。圖／本報系資料照

「台版紅姐們」4586男性裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害

2026-03-22 10:47
民眾黨前主席柯文哲出庭聆聽宣判。(記者王宏舜／攝影)

柯文哲4案一審判決17年 無法參選2028總統大選

2026-03-26 02:45
中油煉製事業部前執行長徐漢涉入多起弊案，遭重判25年刑期。圖／本報系資料照

逃亡多天抓到了 中油「最貪執行長」徐漢在台東落網

2026-03-24 09:01
搭公車「包住」國中女生磨蹭至射精，癡漢強制猥褻台灣高等法院改判3年2月。(中央社)

搭公車「包住」女學生磨蹭至射精 台癡漢強制猥褻判3年2月

2026-02-25 22:16

超人氣

更多 >
國際鑑識權威李昌鈺辭世 享壽87歲

國際鑑識權威李昌鈺辭世 享壽87歲
救救賭城 業者推2人2晚6餐+秀票遊樂券全包價才這個數

救救賭城 業者推2人2晚6餐+秀票遊樂券全包價才這個數
李昌鈺辭世╱學生鄧洪：他兩天前剛完成不可能任務

李昌鈺辭世╱學生鄧洪：他兩天前剛完成不可能任務
李昌鈺辭世／他早知患重病 豁達面對死亡

李昌鈺辭世／他早知患重病 豁達面對死亡
4睡眠異常現象 恐罹失智症警訊

4睡眠異常現象 恐罹失智症警訊