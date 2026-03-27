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小笠原分析柯文哲案：白將施壓藍營但共推正副總統

中央社東京27日專電
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台北地方法院26日審結京華城容積獎勵案、民眾黨政治獻金案等4大案，一審依貪污等罪判處前台北市長柯文哲（前右）有期徒刑17年、褫奪公權6年；可上訴。圖為柯文哲聆判後搭車離去。中央社
台北地方法院26日審結京華城容積獎勵案、民眾黨政治獻金案等4大案，一審依貪污等罪判處前台北市長柯文哲（前右）有期徒刑17年、褫奪公權6年；可上訴。圖為柯文哲聆判後搭車離去。中央社

台北地院審理京華城等案，民眾黨創黨主席柯文哲遭判17年徒刑、褫奪公權6年。清華大學榮譽教授、日本學者小笠原欣幸接受日媒專訪指出，此案不僅牽動柯文哲政治前途，也影響在野整合與2028年總統大選格局，甚至改變台灣政黨競逐態勢。

他分析，就柯文哲的角度，不願被國民黨佔便宜，可能向國民黨施壓；但藍白若缺乏合作，難以勝選，因此藍白最終仍會推出一組總統副總統候選人。

小笠原接受「產經新聞」專訪分析，柯文哲將提出上訴，但由於已被判處10年以上徒刑，即便最終判決尚未定讞，依法將喪失參與今年11月九合一選舉及2028年總統大選資格。

他認為，隨著判決細節透過媒體與網路傳播，柯文哲和民眾黨將其描述為「司法迫害」，但關鍵在於這種說法能否獲得廣泛支持。若多數民意認為判決理由令人信服，柯的政治生命恐陷入危機；反之，若「司法迫害」說法獲支持，仍可能保有一定影響力。

在政黨影響方面，小笠原指出，民眾黨長期依賴柯文哲的人氣和個人魅力支撐，即使已由黃國昌接任黨主席，基層組織仍相對薄弱。未來民眾黨可能加強為柯辯護，並採取更激烈策略對抗執政黨，以彰顯存在感。

至於藍白合作，他認為，國民黨目前仍以「司法迫害」論述聲援柯文哲，但判決結果可能帶來微妙的心理效應。國民黨會如何繼續追究此事，取決於判決的說服力。

小笠原也指出，國民黨在野整合仍具現實考慮，如果民眾黨的聲勢不過於強大，則更有利於國民黨主導權力分配；從柯文哲的角度來看，他不願被國民黨佔便宜，因此可能會不斷使用「超越兩大陣營」之類的口號，以向國民黨施壓，迫使其做出讓步。

針對年底九合一選舉，小笠原分析，民進黨首要目標為守住現有5個縣市，並力拚再增加3至4席；若新增達5席，與國民黨形成各10席的平手局面，將被視為民進黨的重大勝利。但若失去高雄或台南，恐衝擊黨主席賴清德的政治責任。

他分析，國民黨力圖守住15席，但提名爭議恐導致流失3至4席，若選情不如預期，黨內對主席鄭麗文的質疑聲浪可能升高。

民眾黨方面，小笠原指出，受限地方組織薄弱，根據目前民調僅在新竹市較具勝算，重點將放在增加地方議員席次，以強化基層實力。

展望2028年總統大選，小笠原認為，若缺乏藍白合作，在野陣營難以擊敗總統賴清德，因此他分析，「儘管藍白之間出現摩擦，但最終他們仍會推出一組總統副總統候選人」。

他指出，台灣政治長期呈現執政與在野勢均力敵、如同翹翹板的搖擺結構。近期在野氣勢曾因去年的大罷免失敗而上升，但今年2、3月執政黨逐漸恢復聲勢。加上國民黨國會策略受挫、鄭麗文的親中疑慮擴大，導致賴政府滿意度逐步上升。前總統馬英九辦公室近期爆發爭議，也對國民黨造成負面影響。

另一方面，小笠原認為，賴清德近期釋出核電具重啟運轉條件的訊號，恐引發民進黨內部路線爭議。加上美國總統川普與中國國家主席習近平會談的影響未知，台灣政局仍充滿變數，極可能在這種局勢下迎接2028年總統選舉。

民眾黨 總統大選 國民黨

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