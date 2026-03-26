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柯文哲遭北院判17年 北市議員鍾小平高度評價

中央社台北26日電
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國民黨台北市議員鍾小平。本報資料照
國民黨台北市議員鍾小平。本報資料照

北院審理京華城等案，今天依貪污等罪判前台北市長柯文哲有期徒刑17年。向北檢告發柯文哲涉貪的國民黨台北市議員鍾小平說，對判決有高度評價，稱讚法官判決「捉大放小」。

台北地方法院審理京華城案、柯文哲政治獻金案，依貪污治罪條例違背職務收賄罪判處柯文哲13年徒刑、褫奪公權6年；公益侵占政治獻金部分各判刑2年、3年6月；挪用眾望基金會款項支付競辦員工薪資背信案判刑2年6月。4罪合併執行17年徒刑，褫奪公權6年。

威京集團主席沈慶京判刑10年，褫奪公權5年；國民黨台北市議員應曉薇判刑15年6月，褫奪公權6年。前台北市長辦公室主任李文宗判刑4年6月；前台北市副市長彭振聲判刑2年，褫奪公權1年，緩刑3年。

當時向台北地檢署告發柯文哲的鍾小平下午接受媒體聯訪說，此名北院審判長本來風評就很好，且法律不外乎人情，這次判決守住法律公平性同時也是「捉大放小」。

鍾小平表示，柯文哲收賄判13年、國民黨籍台北市議員應曉薇也被重判，「但李文宗原本17年變成具體求刑4年，彭振聲判緩刑變成不用關」，法官可能是覺得彭振聲被柯文哲壓迫，這些都是法外施仁。

國民黨台北市議員游淑慧透過群組發布文字訊息表示，京華城案一審判決結果已出爐，對於鼎越去年4月承諾放棄20%容積獎勵，不應再有法律或程序的模糊空間。

游淑慧說，鼎越先前稱配合取消容積獎勵，但目前仍在等待補件。補件淪為規避責任、觀望判決的緩兵之計，呼籲業者應誠信履行承諾，履行放棄20%容獎承諾。

游淑慧表示，台北市長蔣萬安要展現行政魄力不應採取被動等待的消極立場，北市都發局應對鼎越下達最後通牒並設定補件完成的明確期限。

柯文哲

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