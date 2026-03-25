我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗開5大停火條件 全達成才會和談

讓牛排鮮嫩多汁 別忘先加這個調味料

從徐春鶯到李貞秀 民進黨批民眾黨：藐視台灣主權與民主法治

記者黃婉婷／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
民進黨發言人吳崢。記者邱德祥／攝影
民進黨發言人吳崢。記者邱德祥／攝影

民眾黨前新住民委員會主委徐春鶯，因涉犯「反滲透法」等罪遭起訴，自由時報報導，檢調偵辦發現，徐春鶯曾與中共官員討論李貞秀的接班問題。民進黨發言人吳崢今（25）日表示，民眾黨先是提名中國前國家幹部徐春鶯，現在又將具雙重國籍爭議、且疑似為中方指定人選的李貞秀送入立法院，此舉完全是藐視台灣主權與民主法治。

吳崢指出，曾列民眾黨不分區立委候選人的徐春鶯，過去因自稱曾任中國國家幹部引發風波而退選。近日，她因涉嫌長期向中共回報台灣政黨動態，並配合指示為柯文哲、黃珊珊站台，涉犯「反滲透法」遭起訴。據媒體報導，徐春鶯甚至曾向中共官員自承：「我不是藍的、更不會是綠的，我是紅色的。」這顯示徐春鶯明顯是中共在地協力者，當時若未強力質疑其背景，國家機密恐怕早已外洩。

吳崢進一步指出，媒體披露徐春鶯退出不分區後，隨即將李貞秀的資料傳給中共官員，該官員事後甚至詢問「李貞秀接班沒問題了吧？」。令人心驚的是，李貞秀隨後果真接班，且至今未放棄中國國籍，卻在立法院殿堂頤指氣使，甚至連基本的政治素養都不具備，發生將「共四案」誤寫成「共識案」的荒唐行徑。

吳崢強調，這一連串行為完全契合中共亂台目的。從徐春鶯到李貞秀，為何民眾黨的人選總是與中國關係糾纏不清？當初徐春鶯面對質疑時，柯文哲聲稱「通過檢驗就留、沒通過就淘汰」；如今李貞秀擺明違反「國籍法」，且民調顯示六成民眾並不認同，民眾黨卻是非不分，反過來指責政府依法行政。吳崢質問，面對這麼多問題的人選，民眾黨還要放任到底嗎？難道是因為已經沒有中共代理人的備案了？

柯文哲 中共 民眾黨

上一則

籲立院支持軍購預算 蕭美琴：台美已蛻變為國防產業夥伴

延伸閱讀

李貞秀指高虹安拿柯文哲700萬台幣 民眾黨決議裁處

李貞秀指高虹安拿柯文哲700萬台幣 民眾黨決議裁處
中配徐春鶯涉反滲透法遭起訴 民眾黨：勿枉勿縱

中配徐春鶯涉反滲透法遭起訴 民眾黨：勿枉勿縱
高虹安被指拿柯700萬 他驚「屎潑下來我們不就臭了嗎？」

高虹安被指拿柯700萬 他驚「屎潑下來我們不就臭了嗎？」
蔣萬安：民進黨欠挺核專家一個公道

蔣萬安：民進黨欠挺核專家一個公道

熱門新聞

台灣積體電路製造股份有限公司董事長魏哲家（圖）21日獲亞洲大學頒授名譽博士，在演講中分享人工智慧（AI）發展，更感謝提拔他的台積電創辦人張忠謀。（中央社）

魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」

2026-03-21 10:29
檢警去年抓到台大法律系洪姓學生假冒女網友側錄大量男性性影像，從洪指證再抓到許姓、陳姓男子以同樣手段偷拍，統計全台4000多名男性受害。圖／本報系資料照

「台版紅姐們」4586男性裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害

2026-03-22 10:47
薛楷莉前男友邱智永今天出庭作證。記者王聖藜／攝影

台前主播涉詐420萬 嗆富商男友：發生關係後答應的都沒了

2026-03-18 11:29
中油煉製事業部前執行長徐漢涉入多起弊案，遭重判25年刑期。圖／本報系資料照

逃亡多天抓到了 中油「最貪執行長」徐漢在台東落網

2026-03-24 09:01
外交部。圖／聯合報系資料照片

被稱為「CHINA（TAIWAN）」台韓僑居留證也改「南韓」

2026-03-18 11:47
中油煉製事業部前執行長徐漢涉入多起弊案，徐漢宣判前剪斷電子腳鐐逃逸，橋頭地院預計23日照常宣判，徐漢仍未現身。(本報資料照片)

中油「最貪執行長」今重判25年 人早剪斷腳鐐跑了

2026-03-22 22:36

超人氣

更多 >
好市多一口氣上架8款「好吃到很危險地步」新品

好市多一口氣上架8款「好吃到很危險地步」新品
長髮飄飄華女盜他人卡 爾灣名店狂消費 結果...

長髮飄飄華女盜他人卡 爾灣名店狂消費 結果...
張雪峰遺產估8億 11歲女兒能順利繼承？

張雪峰遺產估8億 11歲女兒能順利繼承？
TSA向ICE舉報 無證客母女檔登機前被捕 36小時完成遣返

TSA向ICE舉報 無證客母女檔登機前被捕 36小時完成遣返
不想再跟川普女婿、白宮特使談了 伊朗點名他重啟伊美談判

不想再跟川普女婿、白宮特使談了 伊朗點名他重啟伊美談判