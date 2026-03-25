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籲立院支持軍購預算 蕭美琴：台美已蛻變為國防產業夥伴

記者周佑政/台北即時報導
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台副總統蕭美琴。圖/本報系資料照片
台副總統蕭美琴。圖/本報系資料照片

台立法院持續審議國防特別條例草案，副總統蕭美琴今天表示，這份預算並非閉門造車，而是我們與美國等民主盟友長期深刻對話後，所盤點出現階段最優先的投資項目。過去，我們常被視為單純的「軍購買方」；現在，台美已實質蛻變為「國防產業夥伴」。

蕭美琴在臉書表示，這陣子，立法院正密集審議國防特別條例草案，她知道社會上有許多討論，所以她想藉這個機會，和大家分享這項法案背後，攸關台灣未來的深刻意義。

蕭美琴說，首先，面對全球地緣政治的動盪，各國都正投入更多資源強化國防。當全世界都在積極厚植韌性時，台灣絕對不能在此刻弱化自己。我們每天在第一線面對灰色地帶的襲擾，這不是遙遠的假想，而是日常。我們必須向世界展現捍衛民主自由的決心，才能贏得國際社會持續的尊重與支持。

其次，蕭美琴強調，這份預算並非閉門造車，而是我們與美國等民主盟友長期深刻對話後，所盤點出現階段最優先的投資項目。過去，我們常被視為單純的「軍購買方」；現在，台美已實質蛻變為「國防產業夥伴」。資源將精準投入不對稱戰力與自主平台建構，讓台灣安全與國際接軌，這更是互信的具體展現。

蕭美琴說，更重要的是，這是一套全面且不可分割的戰略藍圖。從傳統嚇阻、不對稱戰力到民間供應鏈升級，這是一環扣一環的防護網。這不是菜單上能隨意單點的選項，而是必須同步推進的系統性工程。這筆投資更將帶動百工百業，將台灣頂尖的創新與製造實力，轉化為護國的價值。

蕭美琴表示，台灣是民主社會，有不同的聲音非常自然，這也是我們拚盡全力要守護的價值。但在保護台灣這條路上，我們都在同一條船上，沒有人是局外人。這筆預算也是為了讓下一代能安心做夢，所必須撐起的保護傘。

「我衷心期盼這項預算能獲得全體國人與立法院的全力支持。」蕭美琴說，讓我們凝聚共識，讓台灣繼續自信、勇敢且自由地走向世界。

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