柯文哲案4罪若成立 前法官、檢察官：刑度上看20年

曾任法官及檢察官的律師葉育宏指出，柯案若收賄、公益侵占及背信罪全部成立，刑度可能上看20年。記者蔣永佑／攝影

台北市前市長柯文哲 4大案26日下午宣判，曾任法官及檢察官的律師葉育宏指出，台北地檢署當初總共起訴起訴柯涉犯貪汙違背職務收賄、圖利及刑法公益侵占和背信4罪，當中收賄和圖利可能僅成立其中一罪，全案關鍵在那分登載有「小沈1500」的Excel 檔案，法官如何認定。

若法官認定收賄罪成立，加上公益侵占及背信，刑度可能上看20年。

葉育宏分析，26日宣判的重點，主要聚焦在收受賄賂的部分，前提是柯市長必須存在收賄的行為，依目前報載內容，檢方掌握的關鍵證據，應該就是那分登載有「小沈1500」的Excel 檔案。

因此，收賄的重點在於法院如何認定這份資料，法院需依據現行的金流或其他證據，綜合判斷柯市長是否存在收賄的事實，成立要件包括收受資金與其行使之職權具有對價性，且必須確實收到款項始能成立。

律師何祖舜也指出，就檢方起訴柯文哲的4罪及犯罪事實而言，違背職務收賄部分，法院首先須認定，來自於威京集團沈慶京的1710萬確實存在，且有金流流向柯；柯為此做出違背特定職務上的行為，也就是兩者間的對價。在柯文哲沒有自白、繳交犯罪所得、自首等減刑條件下，法定刑為10年以上至無期徒刑。

此外，葉育宏指出，檢方也退而求其次起訴圖利罪，其與收賄罪最大的差別在於，收賄罪必須證明有「收受賄賂」且具「對價關係」，但圖利不須證明有收到錢，只要行為人主觀上明知其行為違反法律或相關行政命令，且具有使他人獲取不法利益之圖利故意，並使私人如京華城案開發商，確實因此而獲得利益。

其中針對違背法令的爭點，主要在於京華城案中關於容積獎勵增加到840% 的過程是否合法，據報載此部分先前監察院便已提出彈劾，且都委會也曾對此提出質疑，法院未來判斷重點將聚焦在，柯市長對此決策是否明知違法且知情，仍下達相關指令以圖利私人。

何祖舜分析，依現有檢方起訴4罪分屬3個犯罪類型，若違背職務行收賄罪成立，下面的圖利罪將會被吸收，再加上公益侵占和背信罪若都成立，正常刑度約在20年左右。若不構成行收賄罪，則將改以圖利論罪，屆時刑度一般約落在15年上下。

葉育宏則指出，全案另公益侵占及背信罪，該兩項罪名核心在於是否存在不法所有之意圖，例如，資金流向是否轉為例如用以購買私人物品、車輛等私人用途。若上述罪名全數成立，貪汙違背職務收賄將吸收圖利罪，法定刑可處10年以上至無期徒刑，再加上公益侵占及背信罪，預計刑度可能落在20年左右。