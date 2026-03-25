雙重國籍、兵役問題 李孝亮宣布退選台北市議員

國民黨中正萬華議員擬參選人李孝亮先前才因罷免案遭檢舉。未料又被爆出其具有雙重國籍、未服兵役被質疑違反參選規定。圖／本報系資料照

中正萬華北市議員參選人李孝亮近期被爆擁加拿大 國籍、未服兵役爭議，今天他在臉書上表示，決定不參選今年市議員選舉，先專注處理相關問題，強調「這不是離開，是為了更負責任的態度。」

李孝亮在臉書表示，近期因相關身分與兵役議題，引發社會關注與討論。面對外界各種聲音，深知此刻最重要的，是讓相關事務回歸制度與程序，妥善釐清與處理。

李孝亮說，經過審慎思考，決定不參與今年市議員選舉，先專注於將相關問題完整處理。這不是離開，而是為了以更負責任的態度，面對自己、也面對支持的每一位朋友。

他說，這段時間以來，謝謝許多中正、萬華鄉親的鼓勵與期待，也感謝一路相挺的夥伴與支持者。你們的信任，始終放在心上，也始終相信，政治的價值在於長久的投入與陪伴。未來，只要中正萬華需要他，他都會在，持續關心地方、服務鄉里，以不同方式為這片土地努力。

李孝亮強調，呼籲所有國民黨 支持者，持續團結，支持國民黨提名的優秀人選，共同守護這座城市的未來。階段或許會有調整，但初衷不變。「我們會再見，在更好的時候。」

立委徐巧芯 也在臉書下方留言，「去當兵，當完兵以後一條好漢！」