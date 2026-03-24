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賴政策轉彎 卓榮泰：反核非神主牌

台灣新聞組／即時報導
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針對在野黨質疑民進黨政府丟掉「反核神主牌」，行政院長卓榮泰24日在立法院答詢表示，「反核這個議題，不是所謂的神主牌」。（記者曾學仁／攝影）
針對在野黨質疑民進黨政府丟掉「反核神主牌」，行政院長卓榮泰24日在立法院答詢表示，「反核這個議題，不是所謂的神主牌」。（記者曾學仁／攝影）

賴清德總統日前指「核二、核三廠具重啟條件」，在野黨質疑下架「反核神主牌」，行政院長卓榮泰昨天答詢明確表示，「反核這個議題，不是所謂的神主牌」，而是從過去環保年代到多起核能事件，全球興起對核能檢討的觀念；他在本會期施政報告已提到，在核管法修法後會啟動必要程序，一個政策要形成以及依照法律變更後，都跟部會有充分討論。

針對國民黨呼籲賴總統發布緊急命令，精簡行政程序，卓榮泰表示，這是憲法賦予總統的權力，未來將會依此審慎思考，但目前沒有相關討論。

國民黨立委謝龍介去年曾預告「賴總統將宣布重啟核電」，他昨天說，卓榮泰出來幫賴總統「洗地」，這是人之常情，不管是不是神主牌，人民都記得這是執政黨意識形態綁架能源政策，台灣付出的代價，都是後代子孫要承擔，人民是不會原諒的。

國民黨立委萬美玲昨天在立法院質詢時指出，民進黨過去一直抱著「非核家園」神主牌，為了反核，不惜撕裂台灣社會，去年在野黨修核管法時也被汙名化，還變成「大罷免」的理由。卓榮泰表示，反核這個議題，不是所謂的神主牌，這是從過去環境保護的年代，一直到發生多起核能事件後，全球興起對核能檢討的觀念；他在本會期的施政報告已提到，在核管法修法後，會啟動必要的程序。

萬美玲追問，是否要對在野黨立委表達感謝？卓榮泰說，如果是充分討論、經過民主程序通過，沒有違憲、違法，就是國家的法律；立法院修正核管法後，僅是多一項選擇，且必定在政府強調的核安無虞、核廢有解及社會共識三個原則下，往後還有很長的過程要走。

對於中東戰事引發能源危機，國民黨立委張嘉郡昨質詢，鄰近的南韓政府已限縮公務用車與能源消耗，日本政府也啟動原油儲備，台方有何具體因應作為？卓榮泰表示，他將要求政府機關對外車輛要精簡，天然氣與石油的安全存量都會滿載，「今天從我本身做起，所有對外車輛出入要盡量精簡，且會列為首要工作」；開源節流同時並行。

國民黨立委游顥詢問，核二、核三廠是否為新式核能？卓榮泰說，「當然不是」，現在比較可行的技術為小型模組化反應爐（SMR）及核融合，後者在國內已有初步研議進度，當然還是要跟先進國家取得技術合作。

游顥追問，政府是否有考慮興建核五廠？卓榮泰說，政府目前沒有任何定論，如果國際有討論、可以進入商轉，而且沒有核安疑慮、核廢料處理的問題，社會有共識也能夠接受，當然政府必須站在世界潮流。

國民黨立委羅廷瑋則關切，2028可否無煤中火？卓榮泰表示，2028年是否會有傳統核能可以重啟，目前仍是未知數，台電公司則加速中火燃氣機組的更換。

國民黨 卓榮泰

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