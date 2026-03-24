中配徐春鶯涉反滲透法遭起訴 民眾黨：勿枉勿縱

中配徐春鶯受中共指示為指定候選人站台造勢，依反滲透法等罪起訴。（本報資料照片）

中配徐春鶯受中共 指示為指定候選人站台造勢，依反滲透法等罪起訴。民眾黨 今天說，呼籲檢調與司法機關應秉持公正客觀立場，務必毋枉毋縱，嚴格遵循正當法律程序，切莫讓司法淪為執政黨抹紅抹黑在野黨的政治工具。

台灣新住民發展協會理事長、中配徐春鶯涉長期與中共組織往來並匯報國內政情，並受中共指示替指定候選人站台造勢，新北地檢署今天依反滲透法等罪起訴並求重刑。

檢方指出，2022年徐春鶯向中共「民政部海峽兩岸婚姻家庭服務中心」主任楊文濤報告，黃珊珊以無黨籍投入台北市長選舉，楊文濤表示「她支持咱，咱就支持她」，後續並動員中配為黃珊珊宣傳造勢；2024年總統大選，得知民眾黨總統候選人柯文哲 有意在中配群體中發展組織，便向楊文濤彙報與民眾黨聯繫情況，動員中配為柯文哲助選。

台灣民眾黨透過聲明表示，台灣作為民主法治國家，司法獨立與程序正義是支撐社會的基石。民眾黨對此案立場始終如一，基於無罪推定原則，在法院正式判決確定前，任何國民的合法權益均應受到保障，更不該在判決定讞前，就受輿論追殺形同社會性死亡。

民眾黨說，新北地方檢察署新聞稿指出，徐春鶯「依滲透來源指示，於2022年台北市長選舉、2024年總統選舉，為候選人宣傳、站台、亮相造勢」，就認定徐春鶯涉及不法，卻無對外公布實質證據。

民眾黨表示，社會看不到證據，只看得到檢調藉此指涉徐春鶯站台的候選人也涉及不法情事，抹紅操弄輿論，企圖將民眾黨與中共進行不當連結，不僅離譜、更屬無稽。

民眾黨指出，起訴內容另提及所謂「以動員中配為籌碼，向政黨索取不分區席次」等說法，再次重演如京華城案編故事、羅織入罪的醜陋手段，檢調自行腦補推理、編故事，再將其虛幻指控寫進起訴書，藉由媒體輿論散布，背後目的昭然若揭。

民眾黨說，當政府慣用以黨檢媒一條龍的手法，對政治異己進行無下限的追殺，不僅是對特定政黨的傷害、更在摧毀司法公信力。徐春鶯一案，光在調查期間，部分媒體與政客便急於定調，刻意將其與柯文哲進行不當連結，目的顯然在政治鬥爭，而非追求真相。

民眾黨重申，司法應回歸證據、回歸法庭，而非淪為政治惡鬥的延伸戰場。執政者更不應藉個案操作，持續污名化陸籍新住民，以國家安全之名，行政治打壓之實，重創司法公信力、撕裂社會信任與國家團結。