我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機場安檢排到爆…達美航空取消國會議員插隊特權

到歐洲旅遊注意 4月10日啟動入境新規定

港國安新規「拒交手機密碼可判刑1年」 陸委會示警：赴港前應慎思

記者陳宥菘／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
據香港國安新規，接受調查時若拒絕提供電子設備的密碼即屬犯罪，最高可判刑1年。陸委會24日表示，這不僅更加限縮香港的自由與人權，也讓香港的旅遊、營商、交流環境風險再度升高，提醒民眾赴港前應審慎思考。（本報資料照片）
據香港國安新規，接受調查時若拒絕提供電子設備的密碼即屬犯罪，最高可判刑1年。陸委會24日表示，這不僅更加限縮香港的自由與人權，也讓香港的旅遊、營商、交流環境風險再度升高，提醒民眾赴港前應審慎思考。（本報資料照片）

香港政府近日修訂港版國安法第43條實施細則，新增多項執法權，包括接受調查時若拒絕提供電子設備的密碼即屬犯罪，最高可判刑1年。陸委會24日表示，新規不僅更加限縮香港的自由與人權，也讓香港的旅遊、營商、交流環境風險再度升高，提醒民眾赴港前應審慎思考。

陸委會24日透過書面表示，香港在2020年7月公布實行港版國安法第43條實施細則，可任意搜查、秘密監聽、凍結或沒收相關財產，以及要求交出旅行證件、提供資料、移除危害國安訊息等，當時已遭國際社會批評擴張警權，嚴重侵犯人身、新聞、網路等自由，與財產權、隱私權、營業秘密。

陸委會指出，如今港方修法，新增規定包括：1.接受調查時，不提供電子設備密碼即屬違法，最高可處1年監禁並罰款10萬港幣。2.海關人員可將具煽動意圖的可疑物品充公。3.授權警務處可以要求網路平台或服務商移除網路上涉嫌危害國安的內容。4.任何人與境外勢力有聯繫，都可被視為是該境外勢力的代理人，而需向香港調查單位提供涉港活動資料。

陸委會說，新規基本上是「變本加厲」，不僅更加限縮香港的自由與人權，也讓香港的旅遊、營商、交流環境風險再度升高，影響香港國際聲譽。

陸委會提醒，民眾赴港前應審慎思考，如確有必要前往，行前請至本會官網瀏覽赴港澳相關提醒及注意事項，並至「國人赴陸港澳動態登錄系統」登錄，以利安全。

港版國安法實施近6年，該法第43條涉及執法部門調查嚴重案件時得採取的各種措施，自國安法生效後，當局隨後發布實施細則。港府發言人23日稱，此次修訂細則是完善執法機構辦理危害國安罪行案件，不會影響一般市民生活及機構和組織的正常運作。

香港 港版國安法

上一則

前中油執行長徐漢台東落網 疑接應男子也遭逮

下一則

她在海岸旁直播哭泣…網友紛通報 執法人員搜救帶上岸

延伸閱讀

新型詐騙 冒充伊州法院通知騙掃碼付罰款

新型詐騙 冒充伊州法院通知騙掃碼付罰款
留學香港 直資校首組團赴泰馬招生 以中學為主建新模式

留學香港 直資校首組團赴泰馬招生 以中學為主建新模式
港國安法修法：拒交手機密碼屬犯罪、海關可沒收「疑有煽動意圖」物品

港國安法修法：拒交手機密碼屬犯罪、海關可沒收「疑有煽動意圖」物品
香港國安法新規 拒交手機電腦密碼屬犯罪可判刑1年

香港國安法新規 拒交手機電腦密碼屬犯罪可判刑1年

熱門新聞

台灣積體電路製造股份有限公司董事長魏哲家（圖）21日獲亞洲大學頒授名譽博士，在演講中分享人工智慧（AI）發展，更感謝提拔他的台積電創辦人張忠謀。（中央社）

魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」

2026-03-21 10:29
薛楷莉前男友邱智永今天出庭作證。記者王聖藜／攝影

台前主播涉詐420萬 嗆富商男友：發生關係後答應的都沒了

2026-03-18 11:29
檢警去年抓到台大法律系洪姓學生假冒女網友側錄大量男性性影像，從洪指證再抓到許姓、陳姓男子以同樣手段偷拍，統計全台4000多名男性受害。圖／本報系資料照

「台版紅姐們」4586男性裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害

2026-03-22 10:47
行政院長卓榮泰卓榮泰自費包機赴日看棒球被控貪汙等罪，台北地檢署分案偵辦中。記者季相儒／攝影

卓榮泰「自費包機」赴日看球風波升級 被控貪汙

2026-03-17 15:10
外交部。圖／聯合報系資料照片

被稱為「CHINA（TAIWAN）」台韓僑居留證也改「南韓」

2026-03-18 11:47
中油煉製事業部前執行長徐漢涉入多起弊案，徐漢宣判前剪斷電子腳鐐逃逸，橋頭地院預計23日照常宣判，徐漢仍未現身。(本報資料照片)

中油「最貪執行長」今重判25年 人早剪斷腳鐐跑了

2026-03-22 22:36

超人氣

更多 >
大學畢業進好市多年薪7萬元值得嗎？華人網友兩派激辯

大學畢業進好市多年薪7萬元值得嗎？華人網友兩派激辯
4生肖4月財運看俏 他對市場即時反應賺更多

4生肖4月財運看俏 他對市場即時反應賺更多
中國網紅考研名師張雪峰猝死 享年41歲

中國網紅考研名師張雪峰猝死 享年41歲
紐約華男60萬買法拍屋 卡在一份離奇契約「門都進不去」

紐約華男60萬買法拍屋 卡在一份離奇契約「門都進不去」
伊朗最高領袖點頭 伊外長與美特使通話：同意與美談判

伊朗最高領袖點頭 伊外長與美特使通話：同意與美談判