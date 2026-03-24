前中油執行長徐漢台東落網 疑接應男子也遭逮

林姓男子在徐漢逃亡期間，涉嫌幫助其藏匿，一同遭警方逮補。記者劉學聖／攝影

前中油煉製部執行長徐漢涉貪，宣判前夕涉棄保潛逃遭通緝。經檢警追查，今天在台東縣逮捕徐漢及一名林姓男子。橋院表示，將依法撤銷通緝，另由合議庭依法審酌是否為其他處置。

橋頭地方法院發布新聞稿說明，經檢、警、海巡署等相關單位循線追緝，今天在台東縣金峰鄉與太麻里鄉交界某處緝獲徐漢，後續將由承辦法官依法處理。

橋頭地院表示，待徐漢被解送至橋院，並經法官確認無誤後，會依法撤銷通緝，另是否為其他處置，須視橋頭地檢署處理結果，再由合議庭依法審酌，至於徐漢的具保人所繳交保證金新台幣500萬元，經橋院裁定沒收，不會因徐漢今天遭緝獲而發還。

據了解，檢警過濾相關監視器追查，發現徐漢19日在屏東縣潮州鎮搭乘計程車，一路到萬巒鄉下車，後續鎖定一台白色自小客車追查，發現徐漢在台東縣某度假山莊。

檢警於該山莊外埋伏，在今天晚上見徐漢與疑似涉嫌協助藏匿或接應的林姓男子身影，立即上前將2人逮捕。至於逃亡動機、動線與是否還有其他人涉嫌協助，尚待檢警調查釐清。

徐漢及林男於今天晚上10時35分許遭警方帶至高雄市政府警察局楠梓分局，手、腳均遭上銬。徐漢面對媒體詢問「為什麼要剪腳鐐」、「準備偷渡嗎」、「是否有人接應」等問題，皆不發一語。

全案起因徐漢於2019年8月至2022年擔任中油煉製部執行長期間，涉向業者收回扣，2022年1月遭搜索，經橋頭地檢署查出其收賄金額達1686萬多元，徐漢等21人及3間公司，於2022年5月間遭依涉犯貪污治罪條例等罪起訴。

徐漢2022年1月27日遭聲押獲准，2023年6月7日經橋院裁定500萬元交保，並限制住居、出境及出海、定期報到，另外，橋院自去年5月19日起對徐漢實施科技監控，包含配戴電子腳鐶、持科技監控手機自拍報到等。

徐漢19日被科技設備監控中心發現，電子腳鐶在屏東縣萬巒鄉附近遭拆卸，20日經法院踐行通知具保人程序，裁定沒收保證金並發布通緝。此案一審23日宣判，徐漢遭依貪污等11罪判25年徒刑、褫奪公權9年。