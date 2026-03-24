全球空汙排名出爐 台灣退步20名 這幾個縣市空氣品質最差

去年全球空氣品質比一年前惡化，最差的25座城市由印度、巴基斯坦和中國包辦，台灣排名第74，比一年前往後20名。路透

瑞士空氣品質技術公司IQAir 24日發布最新報告，台灣2025年空汙嚴重程度名列全球第74名，較前一年的54名相比降低20名。本次報告也同時揭露全台各縣市空汙程度排名，PM2.5年均濃度前五高縣市，依序為金門縣、屏東縣東港鎮、高雄市、連江縣及台南市。

台灣去年在全球空汙排名往後，PM2.5年均濃度也從前一年的17.5 μg/m3（微克／立方公尺）降至13.3，但仍超過世界衛生組織（WHO ）5的建議值，以及環境部訂定的12。

去年全台PM2.5年均濃度最高的地區為金門縣，超車2024年居冠的台南；在列入排名的24個縣市中，PM2.5年均濃度最低的三個地區依序為台東縣、台東縣關山鎮和花蓮市。

完整排名詳見https://www.iqair.com/world-most-polluted-cities?continent=59af92b13e70001c1bd78e53&country=ehscxvHR6vCD57Fru

全球方面，2025年的空氣品質較一年前惡化，有更多城市未達世界衛生組織（WHO）建議標準，主要原因是嚴重的野火，以及來自化石燃料和農業的汙染。

報告指出，全球近9,500座城市的數據顯示，去年僅14%符合WHO的PM2.5年均濃度標準，少於一年前9,000座城市的17%。空品下降一大因素為野火，去年歐洲和加拿大 的野火排放創紀錄的有害氣體。

空汙最嚴重的前25座城市，全數位於印度、巴基斯坦和中國大陸，這些地區工業氣體排放、車輛廢氣、沙塵暴與農作物燃燒，是造成空品低落的原因。

報告顯示，去年PM2.5年均濃度最高的國家為巴基斯坦和孟加拉；法屬玻里尼西亞和波多黎各最低，且為PM2.5濃度低於WHO建議上限的13個國家或領土之一。

國際貨幣基金（IMF）前官員高萍娜（Gita Gopinath）1月在世界經濟論壇（WEF）上表示，印度北部去年11月和12月經歷了數年來最差的空氣品質，這對該國經濟造成的風險比關稅還高。

世界銀行去年在一份報告中指出，戶外空汙在2020年造成約570萬人死亡，全年經濟損失估達4.5兆至6.1兆美元，相當於全球國內生產毛額（GDP）的6.5%。