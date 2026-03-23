我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女子吃朋友做的醃漬旗魚後肉毒桿菌中毒性命垂危

🎞️機場安檢排隊恐需5小時 出行早做打算…今日5件事

中國對伊朗口惠實不至？台學者解讀「結伴不結盟」

中央社台北23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
北威論壇23日在台北舉行「中國兩會後政經展望」演講和座談，由右至左為：台灣大學政治系教授張登及、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、經濟學家丁予嘉、台大財金系兼任教授劉憶如。中央社
北威論壇23日在台北舉行「中國兩會後政經展望」演講和座談，由右至左為：台灣大學政治系教授張登及、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、經濟學家丁予嘉、台大財金系兼任教授劉憶如。中央社

伊朗戰事影響全球，學者表示，中國的外交方針是「結伴不結盟」，不會為了反制美國而以行動支持伊朗；且今年要舉行「中阿峰會」，中國不可能為了伊朗去得罪其他阿拉伯國家。

台灣大學政治系教授張登及今天在北威論壇「中國兩會後政經展望」的座談中，針對當前中東戰爭的中國角色發表看法。

張登及表示，有些人認為，伊朗是上海合作組織和金磚集團的會員，而在地緣政治裡，「中俄朝（北韓）伊」又被認為是「邪惡軸心」，再加上伊朗8、9成的石油是出口到中國，中國理應在伊朗被美國和以色列攻打時給予支持，但中方目前的支持主要是外交辭令，並沒有什麼實際作為。

他說，實際上，中國在1990年代有「夥伴外交」之後，「結伴不結盟」就是中國外交的長期方針，是一種務實的政策。目前與中國有盟國條約的只有北韓。

張登及表示，即使中伊去年有一個25年期投資基礎建設的協議，其實也是循序漸進的過程，中國並不打算很快要落實這些對伊朗的投資。而伊朗也知道中國這種戰略夥伴並不是盟友的關係，所以伊朗跟俄羅斯在軍事上合作要比與中國緊密得很多。

他指出，「中國不需要去支持伊朗，自有俄羅斯在支持」。從地緣政治來看，俄羅斯也不希望失去了敘利亞之後，在中東地區再完全徹底失去伊朗，所以俄羅斯會協助。

中東戰事使得油價飆升，張登及說，中國的能源韌性相對比較高，其石油戰略儲備至少有半年的時間，又從俄羅斯進口天然氣，甚至還可以跟美國買天然氣，「美國一定會願意做這種單」。

談到中國在當前中東戰爭中的角色，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳受訪時同樣表示，中國不大可能以實際行動支持伊朗，因為中國─阿拉伯國家峰會很快就要舉辦了，中國不可能為了伊朗去得罪其他阿拉伯國家。

伊朗對中國的石油出口是大宗，但只占中國進口石油的13%左右，中國最大石油進口來源是來自於不會受到交通影響的俄羅斯，所以衝擊沒有那麼大。但他表示，如果長期動盪不安，對全世界都會有很大影響。

張五岳說，中國想在這場美以攻伊的戰事當中，取得一個相較於美國不同角色的戰略定力。

俄羅斯 伊朗 以色列

上一則

被指涉違反馬英九基金會財政紀律 蕭旭岑：一切合法也符紀律

延伸閱讀

伊朗威脅迫在眉睫？加巴德稱還需數年「但總統才能決定」

伊朗威脅迫在眉睫？加巴德稱還需數年「但總統才能決定」
學者3理由駁「荷姆茲海峽焦慮」 稱中國儲備石油可用逾90天

學者3理由駁「荷姆茲海峽焦慮」 稱中國儲備石油可用逾90天
CNN：伊朗與8國家密談 1前提可安全通行荷莫茲海峽

CNN：伊朗與8國家密談 1前提可安全通行荷莫茲海峽
川普愛將：美國在伊朗行動符合中國利益…盼獲「感謝」

川普愛將：美國在伊朗行動符合中國利益…盼獲「感謝」

熱門新聞

新竹王婦不滿三名女兒分配黃金時爭吵，一氣之下將房產贈與兒子，並為節稅改過戶給孫女。事後王婦反悔，控訴兒子以保管名義設局騙房，要求撤銷贈與。示意圖。(本報資料照片)

女兒為分黃金吵翻天…婦氣到把房送孫女 後悔撤銷仍敗訴

2026-03-15 02:14
台灣積體電路製造股份有限公司董事長魏哲家（圖）21日獲亞洲大學頒授名譽博士，在演講中分享人工智慧（AI）發展，更感謝提拔他的台積電創辦人張忠謀。（中央社）

魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」

2026-03-21 10:29
薛楷莉前男友邱智永今天出庭作證。記者王聖藜／攝影

台前主播涉詐420萬 嗆富商男友：發生關係後答應的都沒了

2026-03-18 11:29
檢警去年抓到台大法律系洪姓學生假冒女網友側錄大量男性性影像，從洪指證再抓到許姓、陳姓男子以同樣手段偷拍，統計全台4000多名男性受害。圖／本報系資料照

「台版紅姐們」4586男性裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害

2026-03-22 10:47
行政院長卓榮泰卓榮泰自費包機赴日看棒球被控貪汙等罪，台北地檢署分案偵辦中。記者季相儒／攝影

卓榮泰「自費包機」赴日看球風波升級 被控貪汙

2026-03-17 15:10
外交部。圖／聯合報系資料照片

被稱為「CHINA（TAIWAN）」台韓僑居留證也改「南韓」

2026-03-18 11:47

超人氣

更多 >
紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了

紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了
伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒 川普1句話回應了

伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒 川普1句話回應了
70年前故宮文物台灣初登場 這只白螺憑神奇傳說比翠玉白菜還紅

70年前故宮文物台灣初登場 這只白螺憑神奇傳說比翠玉白菜還紅
川普派ICE周一進機場支援 邊境沙皇：不會參與安檢掃描

川普派ICE周一進機場支援 邊境沙皇：不會參與安檢掃描
川普最後通牒倒數24小時 伊朗追加1報復目標 美國務院急發全球警示

川普最後通牒倒數24小時 伊朗追加1報復目標 美國務院急發全球警示