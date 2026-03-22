卓榮泰：扶植台灣無人機產業 未來5年將編列14億美元

台行政院長卓榮泰到彰化參訪為升電裝公司，了解國內無人機反制系統現況。記者林敬家／攝影

台行政院長卓榮泰 今到彰化參訪為升電裝公司，了解台灣無人機 反制系統現況。卓榮泰表示，國家5大信賴產業中軍工產業相當重要，經濟部已推動無人載具產業發展統籌型計畫，未來5年將編列442億元(新台幣，下同，約14億美元)，扶植國內無人機產業，以達國防自主，並讓台灣成為亞太地區民主供應鏈中心。

為升電裝公司由汽車零組件起家，逐步跨足國防安全領域。卓榮泰指出，國防特別條例與特別預算中，將協助本土軍工產業發展並與國際接軌。過去台灣發展軍工產業較為困難，但如今已有高科技、製造與研發基礎，加上全球民主供應鏈重組，以及俄烏戰爭與中東衝突影響，無人機已成為戰場上關鍵力量，政府將從各面向提供協助。

卓榮泰表示，為升導入AI技術，建立從偵測、辨識、追蹤到「軟殺、硬殺」的完整反無人機防禦系統，發展自主可控的防禦安全體系是國家重要目標，未來也會將無人載具列為重點項目，透過特別條例與預算支持產業發展，在市場面將擴大國內外市場，帶動產業加速成長。法規面將持續檢討，完善無人機與無人載具相關規範，「該開放就開放」。

卓榮泰指出，2025年國內無人機產值達129億元，為前一年的2.5倍，外銷29.5億元、成長21倍，產業快速成長。無人機也列為國家13項關鍵戰略產業之一，在「非紅供應鏈」中占有重要地位，政府將透過公私協力，打造台灣成為亞太無人機民主供應鏈中心。

針對國防部提出的8年1.25兆「強化韌性國防特別條例與特別預算」，卓榮泰表示，行政院版本已納入扶植本土軍工產業，若未將在地產業發展列入考量，恐對國內產業造成衝擊，因此將全力爭取立法院支持院版預算，強化在地供應與自主產值。

彰化縣長王惠美表示，為升電裝是彰化優質企業代表，從胎壓偵測器起家，深耕車聯網與電子供應鏈，如今投入國防產業，並持續精進研發與國際合作。此外，為升長期投入社會公益與智慧應用，去年捐贈彰化16處「非號誌路口智慧道路主動告警系統」，實測可降低車速約30%，技術也延伸至智慧農業與醫療照護。