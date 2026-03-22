曾認為李登輝是惡魔 賈永婕道歉「謝謝你，台灣的偉人」
聽新聞
test
0:00 /0:00
101董事長賈永婕今在臉書轉發知名數位創作者侯宗佑提到台灣總統直選30周年的文章，她表示自己來自深藍家庭，從小就被教導要討厭民進黨和李登輝，後來認識了老公，老公的爸爸卻是李登輝的忠實支持者，而她在婚後也漸漸改變認知，體認到李登輝對台灣民主的重大貢獻，讓她十分感謝。
賈永婕在文章開頭便表示這是一篇「道歉文」，受到爸爸的影響，她從小就認為李登輝「老奸巨猾」、「背信忘義」，後來她到英國求學，大二時剛好是台灣首次總統直選，也面臨台海危機，當時教授出了一個要製作宣傳海報的作業，她以「李登輝是惡魔」為主題，並告訴所有來詢問的老師和同學「他是台灣的總統，但他是一個惡魔，因為他會讓我們陷入戰爭」。
後來她認識了現在的老公，得知老公和李登輝一樣就讀康乃爾大學，她還不解「怎麼會有人要去念這種學校」，正式交往2個月後，老公告訴她「我爸爸最喜歡的政治人物是李登輝」，讓她當場晴天霹靂，她只好回家叮囑爸爸，千萬不要和親家聊政治，然而婚後的每一天，都在顛覆她的認知，「我才開始理解——要有多大的智慧，才能讓一個社會在不知不覺中，走到今天這樣的民主。」
她表示，現在的自己是個徹底覺醒的「民主富二代」，她很珍惜現在的一切，「謝謝你，李登輝總統。台灣的偉人！」她也向在天上的爸爸喊話，「也許我們理念不同，也難說你可能會被我說服，畢竟我現在這麼會說話，我們可以來辯論一下」，相信不論如何，爸爸都會以她為榮。
上一則
台男下班酒駕自撞鐵柱再擦撞轎車 噴飛倒地竟當場睡著
下一則