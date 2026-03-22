曾認為李登輝是惡魔 賈永婕道歉「謝謝你，台灣的偉人」

101董事長賈永婕。(本報系資料照片)

101董事長賈永婕 今在臉書轉發知名數位創作者侯宗佑提到台灣總統直選30周年的文章，她表示自己來自深藍家庭，從小就被教導要討厭民進黨和李登輝，後來認識了老公，老公的爸爸卻是李登輝的忠實支持者，而她在婚後也漸漸改變認知，體認到李登輝對台灣民主的重大貢獻，讓她十分感謝。

賈永婕在文章開頭便表示這是一篇「道歉文」，受到爸爸的影響，她從小就認為李登輝「老奸巨猾」、「背信忘義」，後來她到英國求學，大二時剛好是台灣首次總統直選，也面臨台海危機，當時教授出了一個要製作宣傳海報的作業，她以「李登輝是惡魔」為主題，並告訴所有來詢問的老師和同學「他是台灣的總統，但他是一個惡魔，因為他會讓我們陷入戰爭」。

後來她認識了現在的老公，得知老公和李登輝一樣就讀康乃爾大學，她還不解「怎麼會有人要去念這種學校」，正式交往2個月後，老公告訴她「我爸爸最喜歡的政治人物是李登輝」，讓她當場晴天霹靂，她只好回家叮囑爸爸，千萬不要和親家聊政治，然而婚後的每一天，都在顛覆她的認知，「我才開始理解——要有多大的智慧，才能讓一個社會在不知不覺中，走到今天這樣的民主。」

她表示，現在的自己是個徹底覺醒的「民主富二代」，她很珍惜現在的一切，「謝謝你，李登輝總統。台灣的偉人！」她也向在天上的爸爸喊話，「也許我們理念不同，也難說你可能會被我說服，畢竟我現在這麼會說話，我們可以來辯論一下」，相信不論如何，爸爸都會以她為榮。