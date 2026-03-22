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曾貼「沒國家核電廠重啟」 范雲社群遭網友灌爆

記者李成蔭／台北即時報導
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民進黨立委范雲曾在社群說沒有國家核電廠重啟，「藍白粗暴法制化，該罷就罷」，如今該貼文也被網友翻出並灌爆。圖／取自Threads
民進黨立委范雲曾在社群說沒有國家核電廠重啟，「藍白粗暴法制化，該罷就罷」，如今該貼文也被網友翻出並灌爆。圖／取自Threads

台總統賴清德指出核二、三廠具備重啟條件，被外界認為就是要重啟核能；民進黨立委范雲曾在社群說沒有國家核電廠重啟，「藍白粗暴法制化，該罷就罷」，如今該貼文也被網友翻出，近兩天留言不斷，當中不少批評，更多則嘲諷：「原來最想罷賴清德？」

賴清德昨宣布，立法院通過核管法後，經濟部審慎評估，認為核二、三廠具備重啟條件，目前台電正準備重啟程序，本月底就會把再運轉計畫送核安會審議；核二、三廠也各自與合作廠商簽約進行機組自主安全檢查。

賴清德此言一出，引發各界討論，由於過去眾多民進黨立委反核，因此也遭網友檢視過去言論。其中范雲過去Threads貼文曾說「沒有國家核電廠重啟」，該貼文也迅速被網友灌爆。

范雲該貼文是在去年「核管法」修法期間，立法院院會表決後，她發「快訊」指「藍白搶先全世界，讓台灣成為全球第一個重啟核電廠粗暴法制化的國家，剛剛三讀通過！到目前為止，沒有一個國家在核電廠除役後，要重啟的例子。請大家該罷就罷！」

該貼文直到目前還有眾多網友持續留言中，不少網友批評「潮水退了就知道誰沒穿褲子」、「當時是再反對什麼」、「民進黨要下台了嗎」、「之前整天反對的就是民進黨」；也不少網友嘲諷「要罷免賴清德了嗎？」、「罷免賴清德你我有責」、「原來妳最想要罷免的是賴清德？」

民進黨立委范雲。圖／本報系資料照片
民進黨立委范雲。圖／本報系資料照片

賴清德 民進黨 核電廠

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