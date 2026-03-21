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蔣萬安：民進黨欠挺核專家一個公道

記者楊正海屈彥辰／即時報導
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台北市長蔣萬安。(記者曾吉松／攝影)
台北市長蔣萬安。(記者曾吉松／攝影)

賴清德總統昨表示，核二、核三廠具備重啟運轉條件。對此，台北市長蔣萬安表示，賴總統的宣布，讓人非常感嘆，過去十年民進黨政府所擁抱的非核家園是完全錯誤的政策。民進黨政府要不要對於過去這些長期被他們打壓、抹黑甚至攻擊，支持推動核電的專家學者一個公道？

蔣萬安昨受訪指出，一直以來他都會呼籲中央政府應該要務實打造安全、穩定、多元的能源政策，核電當然應該納入考量。

蔣萬安說，他公開支持核三延役，也呼籲中央政府在看到1970年當時台灣面臨能源危機的時候，國民黨政府展現魄力推動十大建設，有了核一，接續完工核二、核三，也為接下來台灣長遠的能源政策以及經濟發展打下重要的基礎。

國民黨立法院黨團書記長林沛祥表示，尊重但也請務實面對現實，否則產業撐不住，國安也承受不起。國民黨立委洪孟楷說，過去民進黨為反而反，一味汙名化核能發電，直到去年都還說台灣不缺電；如今民進黨政府浪費民脂民膏，繞一圈走回原點，卻無人負責。至於重啟核二、核三，他說，一定要經過國際專業核能專家評估，才能發電使用。

代表國民黨參選屏東縣長的立委蘇清泉連說「趕快、趕快、趕快」，中東戰火讓原油價格漲到每桶近120美元，核能重啟刻不容緩。蘇清泉表示，台電說若總統發布緊急命令，三個月就能重啟核電廠；要重啟核二得先解決濕式貯存滿載問題，核三是「馬上就可以開始」。

民眾黨創黨主席柯文哲昨指出，核三廠具備重啟討論空間，爭議相對較小，核一、二、四則須更嚴謹檢視疏散計畫與安全條件。民眾黨去年公投題目提出核三延役，就因核三爭議最少。

國民黨 蔣萬安

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