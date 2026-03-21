The Hill：台灣力圖讓MAGA政策持續優先關注中國威脅

台灣駐美國代表俞大㵢。(美聯社資料照)

台灣駐美國代表俞大㵢在傳統基金會本周的邁阿密安全論壇中示警「北京的威脅真實存在」，試圖讓MAGA（讓美國再次偉大）的外交政策繼續優先關注中國議題。

「國會山莊報」（The Hill）報導，美國情報機構近日評估指出，北京並未規畫於2027年軍事侵略台灣。俞大㵢表示，這不代表中華人民共和國沒有在提升武力威脅台灣的能力。

傳統基金會（The Heritage Foundation）本周在總統川普位在邁阿密（Miami）附近的高爾夫度假村舉行首屆「邁阿密安全論壇」（Miami Security Forum），俞大㵢在場邊接受國會山莊報訪問時說：「威脅現在就存在，是真實的。台灣會全力以赴，達成最強大嚇阻力。」

2027年這個期限最早於2021年由一位美國上將提出，他曾表示，中國國家主席習近平可能會在解放軍成立百年之際採取行動。

這場會議主要聚焦於川普西半球安全戰略的兩大支柱：打擊販毒集團和遏制中國。兩個主題略顯不搭調，而川普對伊朗的戰爭又將美國軍力集中到中東地區。

中國對拉丁美洲的野心涵蓋切斷台灣的區域外交關係。俞大㵢出席這場會議，也有向與會拉美官員宣揚台灣作為可信賴夥伴的意味。

荷莫茲海峽危機波及台灣

俞大㵢表示，對伊朗的戰爭引發荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）能源危機，凸顯台灣容易受到影響。他說：「我們會努力分散能源來源，這也是提升韌性的一環。」他特別提到將擴大從美國進口天然氣。

他也強調台灣維護台灣海峽和平穩定的承諾。估全球1/5貿易經由這條隔開台灣與中國的100英里寬航道。

俞大㵢說：「這本身就是貢獻。例如在這種情況下，美方會分析認為該區域較安全，因此可以專注處理其他事務。」

軍備延遲交付

針對總額達140億美元的美國對台軍售案，台灣國防部長顧立雄17日指出，相信美國內部審查程序如期進行。俞大㵢表示，他無法預期白宮追加支應伊朗戰爭的2000億美元經費案，會否影響台灣採購武器的交付進度。

他同時表示：「所有已下單購買的項目，交付日期都在規畫中，會爭取盡可能及時到貨。」

拉美關係「充滿希望時刻」

俞大㵢出席傳統基金會這項會議，也呼應這個保守派智庫兩天論壇的反中共 主軸。

傳統基金會會長羅凱文（Kevin Roberts）對國會山莊報說明邀請俞大㵢出席的用意指出：「我們希望台灣能參與這項討論。我們很自豪地說，這項會議就是反中共。」

俞大㵢指出，現在對台灣來說是一個「更加正面和充滿希望的時刻」，可與中、南美國家建立或恢復關係。這些國家正面臨與中國合作的各種風險，不論是陷入強迫性基礎建設計畫的陷阱之中，抑或面臨川普政府切斷關係的威脅。

由於北京持續挖牆腳，目前台灣在拉丁美洲及加勒比海地區僅有7個邦交國。尼加拉瓜於2021年與台灣斷交，轉向中國；宏都拉斯於2023年做出相同選擇。

不過，川普的緊密盟友宏都拉斯新任總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）正在檢討對中國的雙邊關係。中國沒有兌現提升貿易的承諾，在宏國國內引發群情激憤。

俞大㵢說：「那麼多國家對與北京的關係感到失望，宏都拉斯顯然是其中之一。我們只希望宏都拉斯做出正確決定，我們願意再次接納宏都拉斯。」

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