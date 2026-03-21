涉用親友人頭詐千萬助理費 國民黨北市議員交保限制出境

李傅中武外甥陳昆宏（左）10萬交保。記者張宏業／攝影

台調查局台北市調查處接獲情資，指北市議員李傅中武長期以親友當人頭助理，15年來詐領助理費高達新台幣上千萬元，昨天搜索約談7名被告到案，台北地檢署漏夜複訊後，今晨依貪汙罪命李傅中武500萬(新台幣，下同，約16.7萬美元)交保、限制出境出海。

同案約談李傅中武的妻子林金俐300萬交保、妻舅林金生60萬交保、小舅婦周彩紅60萬交保，大姨子林金鶯50萬交保、4人均限制出境出海。李傅中武外甥陳昆宏10萬交保，岳母林陳玉秀請回。

據了解，國民黨台北市議員初選領表登記將從3月23日到25日舉行，李傅中武雖因案被約談，但登記參選可透過委託書，不論是否強制處分，不影響他登記參選。

警察出身的李傅中武是四連霸台北市議員，林金俐是演藝圈資深經紀人，兩人相差四歲，是圈內令人稱羨的姐弟戀。據調查，林金俐雖是李傅中武正職合法助理，但疑幫忙找親友當人頭，同時處理丈夫金流，被檢方列被告調查。

檢調清查，李傅中武從2011年起迄今，有長達15年詐領助理費，手法是透過林金鶯、林金生等人，在不同的時間分段領取助理費，且每人金額都不同，全案疑人頭助理間內部不和，才向檢調檢舉。

李傅中武今天凌晨被調查官移送北檢時，臉上神情凝重，被問及是否涉貪，未發表任何意見。

李傅中武妻子林金俐300萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影

李傅中武妻舅林金生60萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影

台北市議員李傅中武涉詐千萬助理費，今晨被檢方依貪汙罪500萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影

李傅中武妻子林金俐胞姊林金鶯50萬交保、限制出境出海。記者張宏業／攝影