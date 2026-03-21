魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」

台灣積體電路製造股份有限公司董事長魏哲家（圖）21日獲亞洲大學頒授名譽博士，在演講中分享人工智慧（AI）發展，更感謝提拔他的台積電創辦人張忠謀。（中央社）

獲亞洲大學頒授名譽博士的台灣積體電路製造股份有限公司董事長魏哲家今天表示，中國一直弄機器人跳來跳去蹦蹦跳，「沒用，好看頭而已」，機器人大腦95%由台積電 製造。

他說，近20年台積電技術成長100倍，協助人工智慧 （AI）發展，未來可應用於醫療領域等，而在機器人方面，台積電技術可讓機器人偵測光線、感測溫度，蒐集很多資訊，做到人要求的服務。

魏哲家表示，如果看中國一直弄機器人可跳來跳去蹦蹦跳，「沒用，好看頭而已」，關鍵要讓機器人大腦能運作，而大腦誰在做，輝達（Nvidia）、超微（AMD）與一堆美國公司，但95%大腦是台積電製造。

亞大舉辦25周年校慶慶祝大會暨魏哲家名譽博士頒授典禮，由亞大創辦人蔡長海見證，亞大校長蔡進發頒發名譽博士並為魏哲家完成撥穗儀式，數位發展部長林宜敬也出席。

魏哲家表示，他沒什麼了不起、貢獻不多，台積電成就歸功創辦人張忠謀 打下紮實基礎及員工努力，感謝提拔、信任他的張忠謀。

魏哲家也開玩笑說，好的公司走向失敗是由於執行長開始「忘了我是誰」、變得「囂俳（台語，指囂張）」，而會成為這樣的人，應該是很喜歡到處演講或接受名譽博士。

魏哲家感謝人生中許多人給予很多幫助，包括家人、師長、工作同仁與客戶等。

蔡進發表示，亞大將持續深化與科技產業及國際學界合作，推動創新研究與跨域教育，培養具全球視野與科技能力未來人才，透過產業合作，注入台灣科技發展與產業升級新動能。