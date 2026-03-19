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美情報評估中國未計畫2027年攻台 府：和平靠實力

中央社台北19日電
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美國國家情報總監辦公室發布報告，指中國現階段未計畫在2027年入侵台灣。路透
美國國家情報總監辦公室發布報告，指中國現階段未計畫在2027年入侵台灣。路透

美國國家情報總監辦公室發布報告，指中國現階段未計畫在2027年入侵台灣。台總統府發言人郭雅慧今天回應，政府將持續秉持「和平靠實力」原則，強化自我防衛能力，政府提出8年1.25兆元國防特別預算，盼朝野支持盡速通過審查。

美國國家情報總監辦公室（ODNI）發布報告指出，中國現階段未計畫在2027年入侵台灣，但解放軍持續制定軍事計畫及發展軍事能力，以便在獲得指示時能以武力達成統一目標。

郭雅慧晚間受訪表示，注意到美方最新發布的「情報社群年度威脅評估」，一如美國最新「國家安全戰略」所說，無論基於地緣及供應鏈安全角度，持續強化台灣的安全需求及嚇阻能力至關重要。

她指出，中國持續升高在島鏈區域間的軍事威脅及單邊主義擴張、灰色地帶侵擾與日俱增，為了確保國人自由安全的不受威脅，政府將持續秉持「和平靠實力」原則，強化自我防衛能力，推動國防自主與不對稱戰力建構，強化全社會防衛韌性，並與理念相近國家共同維護台海及印太區域的和平穩定。

郭雅慧表示，為此，政府正提出8年新台幣1.25兆元國防特別預算，期待獲得不分藍綠、不分黨派的朝野共同支持，讓特別條例與相關預算盡速通過審查。

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