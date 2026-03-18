絕不投降 柯文哲自嘲「最礙眼雜質」

台北地院審理京華城案下周宣判，民眾黨前主席柯文哲接受聯合報專訪時，直言「我對中華民國司法有意見」。（記者林俊良／攝影）

台北地方法院審理京華城案，26日一審宣判。民眾黨 前主席柯文哲 接受本報系聯合報專訪時說，司法是國家最後一道防線，不能淪為執政者打壓反對黨的工具；他重砲批評台北地檢署騙票搜索、不正訊問，同時點名賴清德總統分裂國家，「要跟他說聲抱歉，我不會投降。」

身為京華城案被告，柯文哲直指，司法是國家最後一道防線，理論上應該要被人民信任，而不是成為執政者打壓反對黨的政治工具；司法存在的唯一目的就是追求公平正義，「不應當有其他用途，應該要以證據為基礎辦案，而不是用編故事的方式定罪」。

柯文哲批評，台北地檢署使出兩大手段，分別是騙票搜索跟押人取供，最後則演變成押人逼供，「我的態度是：隨便民進黨，你們想怎樣就怎樣」。

柯文哲說，根據同樣一份資料，一位法官裁定無保請回，另一位法官裁定羈押禁見，「光是憑這一點，我就對中華民國司法有意見」；兩位醫師也可能出現不同診斷，但是在台大醫院發生這種事情，院方一定要召開聯合討論會，「但法院卻不需要向社會交代，這就是權力的傲慢」。

柯文哲說，他要對賴總統提出最大的控訴：身為總統，要團結這個國家，而不是帶頭分裂這個國家，「在他心目中，我們就是雜質」，只要反對民進黨就是「雜質」；為何不把在野黨當成「合金」？「我常說在鐵裡面加入不同元素，變成不鏽鋼就是合金」，賴總統本來可以團結這個國家，然而卻要把反對者定義為雜質。

柯文哲還說，可能在賴總統的眼中，「柯文哲就是最礙眼的雜質」，「我要跟他說抱歉，我不會投降」。

此外，為參加兒子在日本東京大學的畢業典禮，柯文哲日前聲請暫時解除3月23日至25日限制出境，北院前天以多項理由駁回，他還原說，這個故事非常簡單，就是兒子畢業典禮，他太太陳佩琪很想參加，「所以想去的人是陳佩琪，一直遊說我一起去」；至於外界質疑為何選在一審宣判前出國，他說「一審宣判日期不是我決定，東京大學畢業典禮的時間也不是我決定，就是剛好湊在一起」。

「反正故事就是這麼簡單，媽媽想要參加兒子的畢業典禮。」針對北院駁回聲請，柯文哲笑說「隨便他們」。

柯文哲指賴總統介入司法，民進黨發言人吳崢回應表示，請柯文哲誠實面對司法，勿再以不實言論製造社會對立。

對於民進黨政府不斷祭出不副署等策略，「反杯葛」藍白國會多數決議。柯文哲表示，台灣直選總統雖已30年，「但我們不是選出民選首長，而是民選皇帝」；他批評賴政府執政，對立法院三讀法案祭出不副署、不公布、不執行的「三不」政策，「這是哪門子的國家制度？」

柯文哲表示，美國是三權分立，權力分立與制衡；反觀台灣，他當過台北市長，所以很清楚，選舉制度基本上是「贏者全拿」，政府很難受到制衡，民進黨執政，行政院卻對立院通過的法案不副署。他曾問法律專業的民眾黨主席黃國昌，「怎麼會發明這種制度，讓行政院這樣幹？」

柯文哲說，這都要怪台灣的7次修憲，把憲政制度修成這樣，2005年最後一次修憲，藍綠兩黨分贓，更把日後修憲之路都堵死。「有人問我最想做什麼？我要開補習班，就像日本的『松下政經塾』。」他說，要先改變人民思想，否則目前法律讓台灣幾乎不可能修憲。

柯文哲表示，民眾黨每天都活在危機當中，前面有四個第三勢力小黨「掛掉了」，民眾黨每天戰戰兢兢、如履薄冰，「我們會不會是第五個？以目前的選舉制度，滿有可能」。

談及民眾黨立委李貞秀國籍爭議，柯文哲說，民進黨一定做過民調，認為死纏濫打、政治操作這項議題，對他們有利，但他要問，這些陸配有對不起台灣嗎？只因為是中國大陸來的就懷疑他們不忠誠，「你跟希特勒有什麼不同？」民進黨從過去的受害者，卻變成現在的加害者，「內政部長劉世芳那個嘴臉，就是在欺負弱勢族群」。

對於賴總統稱，國民黨政府來台後，對待台灣人民比殖民統治的日本還要差，柯文哲說「這就是在操弄仇恨」；他說自己是二二八事件家屬，從容忍到包容，有包容才有自由，有自由才有民主，拜託賴清德不要再製造國家分裂。