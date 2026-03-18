離開基金會原因引發討論 蕭旭岑：永遠感念馬英九

國民黨副主席蕭旭岑。（本報資料照片）

馬英九 基金會日前宣布基金會前執行長蕭旭岑已離職，引發諸多揣測。蕭旭岑今天表示，前總統馬英九對他恩重如山，會永遠感念與支持馬英九；對於近期各種報導，很多版本天馬行空、自相矛盾或誇大，令人感到遺憾。

馬英九基金會16日透過新聞稿表示，聘請馬英九基金會前任董事戴遐齡擔任執行長；前執行長蕭旭岑及前員工王光慈均已於2月底完成離職交接手續。未來兩人的個人言論及行為，均不能代表馬英九基金會及馬英九的立場。

國民黨 副主席蕭旭岑今晚接受廣播專訪時表示，馬英九對他恩重如山，會永遠感念與支持馬英九，未來不論在什麼職務，都會繼續貫徹馬英九致力於兩岸和平、九二共識等理念。

蕭旭岑說，對於近期各種報導、故事，他都不會正面回應；很多版本天馬行空、自相矛盾或誇大，令人感到遺憾。他已經離開馬英九基金會，一切以基金會聲明為主，也尊重基金會的未來處置。

外傳馬英九對於蕭旭岑接任國民黨副主席的過程不滿，以及透過這次人事安排，意圖與國民黨主席鄭麗文 的兩岸路線切割。蕭旭岑皆予以否認，他說，馬英九及鄭麗文都是根據國民黨黨綱推動兩岸政策，在九二共識、反對台獨的基礎上，進行兩岸交流，不可能有馬英九切割鄭麗文的狀況。

蕭旭岑說，不認為自己是「被分手」，因為去年11月接任國民黨副主席職務後，黨務工作繁重，本來就想免兼馬英九基金會工作，因此離開基金會是很自然的事情。人生來來去去，希望這次事件不要傷害到任何人。