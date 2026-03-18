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陸委會：中國民族團結法定統一為義務 沉默即是不作為犯

中央社台北18日電
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中國全國人大日前通過「民族團結進步促進法」，陸委會擔心該法將造成跨國鎮壓。（本報資料照片）
中國全國人大日前通過「民族團結進步促進法」，陸委會擔心該法將造成跨國鎮壓。（本報資料照片）

中國全國人大日前通過「民族團結進步促進法」。陸委會示警，這部法律將「團結與統一」定義為法律上的「作為義務」，保持沉默即是「不作為犯」，加上法律的模糊不確定性，將造成「升級版紅衛兵文化」。

中國全國人大日前通過「民族團結進步促進法」，陸委會擔心該法將造成跨國鎮壓。對此，中國國台辦發言人陳斌華今日揚言，「對於台獨分裂勢力分裂民族、破壞民族團結的行為，將採取一切必要措施，依法予以懲治」。

陸委會今日以書面指出，「民族團結進步促進法」共65條，出現「應當」義務的頻率高達53次，對象涵蓋各級政府、教育機構、宗教團體、企業甚至未成年人的父母。該法賦予了極為綿密的法律責任，從行政處分、治安管理處罰到刑事責任。透過這部法律作為橋接，中共能將任何不配合統一的行為架接到既有的法律進行處罰。

陸委會並指出，該法以「鑄牢中華民族共同體意識」為名，將「維護國家統一」列為法律義務，把台灣納入其「民族團結」框架，透過立法手段強制推進統一，以法律強迫境內外所有人，都必須接受中國統一的政治目標與義務。

陸委會說，中共把統一從「口號宣示」、「政策推動」走向「法定義務」，不排除未來中共會將「積極的台獨行為」，擴大到「反對統一」、「消極的不配合統一行為」或「維持現狀」都包含在違法制裁的範圍，來推進統一進程。以前中共以法律處罰有「積極從事台獨活動」的作為犯，以後將以該法處罰不積極推動、不配合、不支持統一的「不作為犯」。

陸委會示警，這部法律將「團結與統一」定義為法律上的「作為義務」，顛覆了民主國家「不表態是自由」的原則。在中共邏輯下，保持沉默即是「不作為犯」。這對教育界與藝文創作者造成毀滅性影響，每個人都必須在作品中「輸誠」。因為法律的模糊不確定性，將造成人人自危、甚至互相檢舉的「升級版紅衛兵文化」。

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