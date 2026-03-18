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幕後／柯文哲從政路 讓「父與子」留下人生遺憾

記者林新輝╱台北即時報導
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民眾黨前主席柯文哲。記者林俊良／攝影
民眾黨前主席柯文哲。記者林俊良／攝影

「我在父親牌位前擲筊（博杯），我攏『博沒杯。』(台語，意為「得不到答案」)」民眾黨創黨主席柯文哲接受聯合報獨家專訪，原先一直維持過他慣有笑看人間、針貶政壇的作風，說到「沒有杯」，柯文哲哽咽、用雪白的衛生紙擦拭眼框，時間在瞬間凝凍、空間停格。

柯文哲父親柯承發2025年病逝，柯文哲涉京華城等案遭羈押，柯承發告別式，柯文哲在法警戒護返回新竹市參加家祭，全程沒上手銬、腳鐐，與家人共同送柯爸最後一程。

柯文哲說，他父親在這10年來為他操了不少心，更痛的是父親臨終前他無法陪伴在側。他父親強撐了6個月，直到身體再也無法負荷，「我再度讓父親失望，最後還是沒有辦法在最後一刻隨侍在旁，沒有辦法握著父親的手告訴他我的感謝，更沒有辦法拜別，連父親去世都是隔了一天，律師到台北看守所律見的時候才得知」。

柯爸牌位安厝在老家，柯文哲依俗焚香擲筊，柯文哲說都「沒有杯」當下說話打結，抽取桌上的衛生紙擦眼睛。

柯文哲身為人子，也身為人父，兒子柯傅堯取得東京帝大博士學位，柯文哲與妻子陳佩琪有意赴日參加兒子畢業典理。記者問「兒子拿到什麼博士學位？」柯文哲說，他也不是很清楚，兒子寄博士論文給他，「我只看了2頁就看不下去了」。柯文哲說，太難了，只知是理工類的博士學位。

柯文哲涉京華城案以及政治獻金案，一審將於3月26日宣判。柯文哲9日委由律師赴北院遞狀，聲請解除3月23日至3月25日的限制出境，希望24日與陳佩琪一同赴日，參加在兒子柯傅堯畢業典禮。就在專訪當天，北院考量台灣與日本目前尚無司法互助引渡機制等原因，17日裁定駁回聲請。

柯文哲聰明善計，選擇從政路，他有過高光巔峰的時刻，也因為從政，柯文哲版的「父與子」留下人生的遺憾。

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柯文哲 民眾黨

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