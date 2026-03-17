我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽／委內瑞拉首闖決賽就奪冠 3：2擊敗美國隊

經典賽／8局下美國哈波追平兩分砲 委內瑞拉2：2美國

文總英文更名 藍委批搞意識形態「純自嗨」

台灣新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中華文化總會17日舉辦第9屆第2次會員大會，並完成英文更名程序，圖左至右為文總諮議委員召集人唐美雲、總統賴清德、文總副會長江春男、文總秘書長李厚慶。（文總提供）
中華文化總會17日舉辦第9屆第2次會員大會，並完成英文更名程序，圖左至右為文總諮議委員召集人唐美雲、總統賴清德、文總副會長江春男、文總秘書長李厚慶。（文總提供）

中華文化總會原英文名稱為「General Association of Chinese Culture（簡稱GACC）」，文總昨召開會員大會，完成更名為「National Cultural Association of Taiwan（簡稱NCAT）」，將「Taiwan」取代「Chinese」。藍白立委批評，民進黨政府成天搞意識形態，施政一事無成。

文總秘書長李厚慶說，近年海外參訪時常被詢問英文名稱使用「Chinese」而非「Taiwan」的原因，因此調整名稱以更清楚呈現台灣文化定位。

李厚慶指出，去年2月召開的第九屆第一次會員大會，就有委員在臨時動議提出「中華文化總會」名稱可能造成混淆的問題並進行討論；同年12月經執行委員會與諮議委員會開會後決議，先行調整英文名稱，以「Taiwan」作為對外呈現。

擔任文總會長的賴清德總統說，文總提升文化實力、發揚文化的任務，其實都建立在認識自己的基礎上，唯有深刻理解土地的過去，才能真正深植台灣的文化實力；唯有更細緻的爬梳歷史脈絡，才能賦予多元傳統新的時代意義；唯有清楚知道我們是誰、經歷過什麼，才能帶著自信，加強台灣文化與國際交流。

賴清德表示，文總除了持續提升台灣文化實力、積極啟用新世代創意能量，更不斷強化台灣文化與國際交流，像是前幾天剛落幕的台灣燈會，文總邀請日本睡魔師結合在地元素創作睡魔燈籠，並與嘉義縣政府合作舉辦TEAM TAIWAN大遊行，為台灣燈會增添多元的生命力。

此外，文總推出推廣防災準備的影片、創下收視佳績的「WE ARE 我們的除夕夜」，以及屢獲國際大獎肯定的總統府建築光雕展演，不僅讓世界看見台灣的設計力，也讓文化成為建構國家韌性的重要力量。

不過，國民黨立委賴士葆說，「有種就不要叫中華文化總會」，中文又沒有改，英文有改，「自嗨」而已，搞意識形態完全是「務虛」，大方點就改成「台灣文化總會」，往台獨走；文總本就是要傳承中華文化，畢竟血緣來自於中華文化，現在窮到只剩下搞意識形態。

民眾黨立院黨團總召陳清龍說，對台灣民眾黨而言，本來就是以台灣為名、以民眾為本，「相信這個立場，多數國人也不反對」，只不過大家很疑惑，民進黨政府執政以來，除了搞意識形態、製造族群對立，施政根本一事無成。

民進黨立委沈伯洋說，文總改名「Taiwan」，有助於台灣重新認識自身歷史。

世報陪您半世紀

上一則

盧秀燕訪美：爭取更多優惠、更好關稅安排

下一則

日人來台狂找「嘍嘿嘍嘿」餅乾 台人看包裝秒懂：神級好吃

延伸閱讀

高金素梅PO日軍砍人血腥照 痛批賴冷血無知

高金素梅PO日軍砍人血腥照 痛批賴冷血無知
高金素梅PO日軍血腥照 批賴清德冷血無知

高金素梅PO日軍血腥照 批賴清德冷血無知
鄭麗文：下架台獨黨綱 賴清德可更早見到習近平

鄭麗文：下架台獨黨綱 賴清德可更早見到習近平
賴清德批國民黨對待台灣人民不如日本殖民時 藍轟掀仇恨

賴清德批國民黨對待台灣人民不如日本殖民時 藍轟掀仇恨

熱門新聞

新竹王婦不滿三名女兒分配黃金時爭吵，一氣之下將房產贈與兒子，並為節稅改過戶給孫女。事後王婦反悔，控訴兒子以保管名義設局騙房，要求撤銷贈與。示意圖。(本報資料照片)

女兒為分黃金吵翻天…婦氣到把房送孫女 後悔撤銷仍敗訴

2026-03-15 02:14
澳洲來台交換生艾力克斯（穿西裝者）三度誤食老鼠藥險喪命，檢警查出同居女子楊錦屏下毒，台北地院今天傳喚艾力克斯出庭作證。記者王聖藜／攝影

在台遭女友餵老鼠藥險沒命 澳交換生認了「開放式關係」

2026-03-11 14:01
中國「兩會」在北京舉行。(新華社)

中國兩會訊號 台學者：北京不再掩飾經濟困境

2026-03-12 14:36
行政院長卓榮泰卓榮泰自費包機赴日看棒球被控貪汙等罪，台北地檢署分案偵辦中。記者季相儒／攝影

卓榮泰「自費包機」赴日看球風波升級 被控貪汙

2026-03-17 15:10
無黨籍原住民立委高金素梅於社群發文並附上影片，當中有張日軍手握大刀，砍下泰雅族人抗日勇士人頭的照片。（圖／取自高金素梅臉書）

高金素梅PO日軍血腥照 批賴清德冷血無知

2026-03-16 21:41
台灣前總統馬英九。（記者許正宏／攝影，資料照）

人事異動被指「斷尾求生」 馬英九基金會：子虛烏有

2026-03-17 10:20

超人氣

更多 >
長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了
42歲華裔女物理學者 推動核融合大將

42歲華裔女物理學者 推動核融合大將
夏威夷8旬夫妻砸畢生積蓄蓋夢幻屋 落成不到6年竟全毀

夏威夷8旬夫妻砸畢生積蓄蓋夢幻屋 落成不到6年竟全毀
國家反恐中心主任請辭：伊戰受以脅迫 無法昧良心支持

國家反恐中心主任請辭：伊戰受以脅迫 無法昧良心支持
法拉盛鬧區大火釀4死7傷 死者皆為華人

法拉盛鬧區大火釀4死7傷 死者皆為華人