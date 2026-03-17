文總英文更名 藍委批搞意識形態「純自嗨」

中華文化總會17日舉辦第9屆第2次會員大會，並完成英文更名程序，圖左至右為文總諮議委員召集人唐美雲、總統賴清德、文總副會長江春男、文總秘書長李厚慶。（文總提供）

中華文化總會原英文名稱為「General Association of Chinese Culture（簡稱GACC）」，文總昨召開會員大會，完成更名為「National Cultural Association of Taiwan（簡稱NCAT）」，將「Taiwan」取代「Chinese」。藍白立委批評，民進黨政府成天搞意識形態，施政一事無成。

文總秘書長李厚慶說，近年海外參訪時常被詢問英文名稱使用「Chinese」而非「Taiwan」的原因，因此調整名稱以更清楚呈現台灣文化定位。

李厚慶指出，去年2月召開的第九屆第一次會員大會，就有委員在臨時動議提出「中華文化總會」名稱可能造成混淆的問題並進行討論；同年12月經執行委員會與諮議委員會開會後決議，先行調整英文名稱，以「Taiwan」作為對外呈現。

擔任文總會長的賴清德總統說，文總提升文化實力、發揚文化的任務，其實都建立在認識自己的基礎上，唯有深刻理解土地的過去，才能真正深植台灣的文化實力；唯有更細緻的爬梳歷史脈絡，才能賦予多元傳統新的時代意義；唯有清楚知道我們是誰、經歷過什麼，才能帶著自信，加強台灣文化與國際交流。

賴清德表示，文總除了持續提升台灣文化實力、積極啟用新世代創意能量，更不斷強化台灣文化與國際交流，像是前幾天剛落幕的台灣燈會，文總邀請日本睡魔師結合在地元素創作睡魔燈籠，並與嘉義縣政府合作舉辦TEAM TAIWAN大遊行，為台灣燈會增添多元的生命力。

此外，文總推出推廣防災準備的影片、創下收視佳績的「WE ARE 我們的除夕夜」，以及屢獲國際大獎肯定的總統府建築光雕展演，不僅讓世界看見台灣的設計力，也讓文化成為建構國家韌性的重要力量。

不過，國民黨立委賴士葆說，「有種就不要叫中華文化總會」，中文又沒有改，英文有改，「自嗨」而已，搞意識形態完全是「務虛」，大方點就改成「台灣文化總會」，往台獨走；文總本就是要傳承中華文化，畢竟血緣來自於中華文化，現在窮到只剩下搞意識形態。

民眾黨立院黨團總召陳清龍說，對台灣民眾黨而言，本來就是以台灣為名、以民眾為本，「相信這個立場，多數國人也不反對」，只不過大家很疑惑，民進黨政府執政以來，除了搞意識形態、製造族群對立，施政根本一事無成。

民進黨立委沈伯洋說，文總改名「Taiwan」，有助於台灣重新認識自身歷史。