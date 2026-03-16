我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川習會前端出「管理式貿易」新構想 美擬設美中貿易委員會

美駐伊拉克使館又遇襲 美軍火箭彈攔截畫面曝光

高金素梅PO日軍血腥照 批賴清德冷血無知

台灣新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
無黨籍原住民立委高金素梅於社群發文並附上影片，當中有張日軍手握大刀，砍下泰雅族人抗日勇士人頭的照片。（圖／取自高金素梅臉書）
無黨籍原住民立委高金素梅於社群發文並附上影片，當中有張日軍手握大刀，砍下泰雅族人抗日勇士人頭的照片。（圖／取自高金素梅臉書）

賴清德總統評論日本殖民比國民黨政府好言論引發爭議，無黨籍原住民立委高金素梅於社群發文批評，賴總統的冷血言論除無知，更是對日本人殺原住民族先輩的不敬和汙辱。貼文並附上影片，當中展示一張日軍砍下泰雅族人人頭的照片，她表示，這些內容並非要挑起民族仇恨，而是要讓族人都知道「我是誰？」

本報系聯合報報導，賴總統日前在「台灣總統直選卅周年與民主韌性研討會」致詞，提及「國民黨政府來到台灣之後，比殖民統治的日本對待台灣人民還要差」，遭藍營痛批是刻意製造對立仇恨發言。不只有國民黨立委，高金素梅也於社群發文批評。

高金素梅指出，賴總統言下之意，是說日本殖民者對待台灣人民比國民黨好？ 作為一個長年向台灣原住民族歷史學習的原住民後代，聽到賴總統這種冷血評論，感到傷心和憤怒。她要嚴正地指控，賴總統這種說法，是對原住民族先輩抵抗日本殖民者歷史的無知，更是對日本人所殺掉的原住民族先輩的不敬和汙辱，殺戮、掠奪、控制、同化就是日本殖民台灣的手段。

高金素梅並於貼文附上影片，她於影片中表示，她早在2002年8月就與資深媒體人徐宗懋合作策畫「無言的幽谷」圖文集，當中藉由圖文講述1913、1914年的悲慘年代，日本陸軍第一聯隊侵略原住民部落的戰爭罪行。

影片中放上一張日軍手握大刀，砍下泰雅族人抗日勇士人頭的照片。高金素梅感嘆，自己對於日本侵略泰雅族的歷史，是人生過了大半才了解，她不了解為什麼史冊都沒有這段歷史，而絕大多數泰雅族人也不知道，日軍曾經用殺光、搶光、燒光的「三光政策」摧毀大家的部落，掠奪所有的土地。

高金素梅表示，漢人有句諺語「亡人之族，先亡其史」，「無言的幽谷」並非要挑起民族仇恨，只是想要泰雅族子子孫孫都知道「我是誰？」，祖先曾經為了要捍衛傳統領域而付出大代價。日本殖民統治退出台灣已經57年，族人們的傳統領域在哪？能把這些史料送回部落，比現在所舉辦的任何原住民活動都更有意義。

另據台北中國時報報導，嘉義大學應用歷史學系主任吳昆財16日表示，身為國家領導人不該講這樣的話，中華民國總統要有史觀，講這樣的話極度不恰當，完全錯誤解讀歷史，連基本知識都沒有，談話內容更是錯誤百出，自曝其短，會被人當笑話，對威望毫無幫助。

他指出，著有被視為日治台灣研究標竿「帝國主義下之台灣」一書的日本著名經濟學家矢內原忠雄，曾分析日本時期台灣經濟與社會結構，批判日本殖民統治帶來剝削與不公平對待，對受壓迫的台灣民眾感到同情，並主張台灣應享有政治與自由。他說，連日本人都批判日本對台灣的統治，賴清德卻站在日本角度看待史觀，連日本人都不如。

吳昆財說，日本殖民對台灣人民大屠殺，就連對台灣基礎建設也站在殖民角度，像是「農業台灣、工業日本」，把台灣所有生產的東西都供應日本帝國，補足日本糧食不足問題，一切以日本利益為優先，建設只為了奪取台灣資源。

無黨籍立委高金素梅。（本報資料照片）
無黨籍立委高金素梅。（本報資料照片）

世報陪您半世紀

日本 高金素梅

上一則

前慕尼黑安全會議主席示警中國挑戰 促民主國家團結

延伸閱讀

賴清德「國民黨不如日殖」說 原民前立委：殖民統治就是錯 壞就是壞

賴清德「國民黨不如日殖」說 原民前立委：殖民統治就是錯 壞就是壞
國台辦批賴清德「主權獨立」說 台外交部：中國無權置喙

國台辦批賴清德「主權獨立」說 台外交部：中國無權置喙
鄭麗文：下架台獨黨綱 賴清德可更早見到習近平

鄭麗文：下架台獨黨綱 賴清德可更早見到習近平
賴清德嗆國民黨執政比日殖民還差 蔣萬安批撕裂社會、製造對立

賴清德嗆國民黨執政比日殖民還差 蔣萬安批撕裂社會、製造對立

熱門新聞

新竹王婦不滿三名女兒分配黃金時爭吵，一氣之下將房產贈與兒子，並為節稅改過戶給孫女。事後王婦反悔，控訴兒子以保管名義設局騙房，要求撤銷贈與。示意圖。(本報資料照片)

女兒為分黃金吵翻天…婦氣到把房送孫女 後悔撤銷仍敗訴

2026-03-15 02:14
澳洲來台交換生艾力克斯（穿西裝者）三度誤食老鼠藥險喪命，檢警查出同居女子楊錦屏下毒，台北地院今天傳喚艾力克斯出庭作證。記者王聖藜／攝影

在台遭女友餵老鼠藥險沒命 澳交換生認了「開放式關係」

2026-03-11 14:01
圖為「獵豹」輪型戰車原型車，砲塔使用的105公厘砲。圖／本報系資料照

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

2026-03-07 15:11
中國「兩會」在北京舉行。(新華社)

中國兩會訊號 台學者：北京不再掩飾經濟困境

2026-03-12 14:36
國民黨副主席蕭旭岑。（本報資料照片）

自馬英九基金會離職 蕭旭岑：永遠感念馬英九栽培

2026-03-16 00:30
台灣智庫今天舉辦「台灣總統直選30周年與民主韌性研討會」，賴總統致詞時細數過去總統直選後的各項民主成果，表示台灣與中華人民共和國互不隸屬，國家前途由台灣2300萬人決定。記者許正宏／攝影

賴清德：台灣已是主權獨立的國家 不需另外宣布獨立

2026-03-14 13:29

超人氣

更多 >
法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治

法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治
中國人在美買房搶教育資源？眾院共和黨擬大幅加稅設限

中國人在美買房搶教育資源？眾院共和黨擬大幅加稅設限
亞裔科技女孩「逃離加州」 德州躺平兩年後拚命想回來

亞裔科技女孩「逃離加州」 德州躺平兩年後拚命想回來
華女REAL ID突遭取消 原因讓人傻眼又無奈

華女REAL ID突遭取消 原因讓人傻眼又無奈
經濟艙越來越擠 這家廉航座距32.7英寸竟是全美最大方

經濟艙越來越擠 這家廉航座距32.7英寸竟是全美最大方