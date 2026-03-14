總統直選30周年 賴清德：強化國防 捍衛得來不易的民主

台灣智庫舉辦「台灣總統直選三十週年與民主韌性研討會」，賴清德出席致詞。記者許正宏／攝影

台總統賴清德 今天出席台灣總統直選30周年與民主韌性研討會時表示，總統直選的其中一大意義是，可確立台灣是一個主權獨立的國家，希望大家能效仿民主前輩，勇敢追求未來，即便受到中國再大的威脅，都永遠不走回專制獨裁，經濟上則要繼續走向自由開放，並捍衛得來不易的民主制度，所以要強化國防預算，打造台灣之盾的同時，順勢推動國防自主產業。

賴清德指出，總統直選至少有3大意義。第一是主權在民，人民是國家的主人、是總統的老闆，能決定由誰領導國家；第二個重大意義是確立民主台灣的重大里程碑，台灣人民藉由總統直選確立了政府合法性、民主正當性，也讓台灣邁入民主深化、民主鞏固的重大里程碑，也帶領台灣走出過去專制獨裁的黑暗時代。

賴清德說，第三意義是台灣是一個主權獨立的國家，無論名字是中華民國 、中華民國台灣或台灣，若依憲法增修條文來看，台灣或中華民國已經是一個具備主權獨立的國家。總統直選從來不是天上掉下來的，更不是執政者給予人民的恩惠，而是台灣人民長年經過無數次的事件，犧牲奉獻，不怕死、不怕關、不怕抓才爭取來的，他要向這些事件，或推動總統直選有貢獻的人表示致敬。