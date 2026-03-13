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陳其邁與美日簽署MOU 強化供應鏈半導體戰略三角成形

記者郭韋綺／高雄報導
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台美日跨海連線！高雄市長陳其邁與亞利桑那州長Katie Hobbs、熊本縣知事木村敬簽署三方合作備忘錄。(高雄市政府提供)
台美日跨海連線！高雄市長陳其邁與亞利桑那州長Katie Hobbs、熊本縣知事木村敬簽署三方合作備忘錄。(高雄市政府提供)

台積電在高雄、熊本、亞利桑那投資半導體，高雄市長陳其邁12日率台日訪問團與亞利桑那簽署三方經濟交流促進備忘錄MOU，打造印太地區「半導體戰略三角」產業布局，陳其邁說，晶片不僅代表全球最先進的科技實力，更是全球供應鏈安全與民主陣營韌性的一環。

陳其邁表示，台積電在高雄、亞利桑那與熊本的投資布局，不只是經濟與技術層面的合作，更具有深遠的政治與戰略意義。晶片不僅代表全球最先進科技，更是民主世界的重要象徵，透過台積電在三地設廠讓原本分布在不同國家的產業據點形成緊密連結。

陳其邁說，簽署MOU為三地在印太區域建立起半導體戰略合作架構，在產業交流、技術合作與跨國人才培訓等面向深化合作，強化全球供應鏈韌性。

亞利桑那州州長霍布斯表示，美國、台灣與日本長期建立穩固夥伴關係，三方共享價值與產業優勢，在全球局勢快速變動的當下，深化合作將有助於打造更安全、穩定且繁榮的未來。

她強調，此次協議為三地建立合作框架，透過政府、產業與學術界的密切交流，不僅能推動科技創新與人才培育，將強化三方在全球半導體產業的關鍵角色。

熊本縣知事木村敬指出，熊本縣與高雄市2017年締結友好城市以來，在觀光、教育與文化等領域持續深化交流，明年更將迎來締盟10週年，此次與高雄及亞利桑那州共同簽署經濟交流促進備忘錄，象徵三地在半導體產業合作上邁出重要一步。

高雄市長陳其邁致贈客製化城市銘版予亞利桑那州長霍布斯（Katie Hobbs），...
高雄市長陳其邁致贈客製化城市銘版予亞利桑那州長霍布斯（Katie Hobbs），象徵合作新里程碑；亦同時向線上出席的熊本縣知事木村敬表達致意。(高雄市政府提供)

聚焦半導體產業韌性，高雄市長陳其邁、亞利桑那州長霍布斯與熊本縣知事木村敬於完成簽...
聚焦半導體產業韌性，高雄市長陳其邁、亞利桑那州長霍布斯與熊本縣知事木村敬於完成簽署三方合作備忘錄後，率三方團隊合影。(高雄市政府提供)

聚焦半導體產業韌性，高雄市長陳其邁、亞利桑那州長霍布斯與熊本縣知事木村敬於完成簽...
聚焦半導體產業韌性，高雄市長陳其邁、亞利桑那州長霍布斯與熊本縣知事木村敬於完成簽署三方合作備忘錄後，率三方團隊合影。(高雄市政府提供)

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