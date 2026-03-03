王定宇緋聞女主角八卦多 扯富商感情糾紛

劉怡萱在2023年12月間，以愛爾麗集團執行長身分，接受中華體育運動總會頒發體育推手獎贊助類銅質獎。（圖／愛爾麗提供）

鏡週刊報導立委王定宇與自稱愛爾麗集團執行長的劉怡萱有緋聞，據了解，她爆出過不少八卦緋聞，近年她則與常如山交好，兩人一起以集團名義捐贈警方裝備等做公益，近期演變為常如山遭她指控涉妨害性自主案，檢方偵辦中。

王定宇昨受訪稱這次媒體的報導，是富商常如山涉犯性侵女員工未遂，常為了轉移焦點，刻意引導至男女情感，企圖脫罪。常如山隨即發聲明，「王定宇指控本人涉嫌性侵劉怡萱女士未遂乙事，純屬子虛烏有」，也表示劉女從來不屬於愛爾麗集團。

壹週刊2006年報導還在就讀文化大學體育系的劉怡萱，疑與系上老師不倫戀；5年前蘋果日報直擊藝人吳宗憲開車載劉怡萱。

近年劉怡萱都以愛爾麗執行長身分，與總裁常如山參與大量公益活動，頒發獎金給帕運得獎選手、慰勞花蓮地震搜救人員等，劉女和常也曾經一同擔任台南市刑事警察之友會理事長、副理事長，捐贈警察裝備、頒破案獎勵金等；畢業於文化大學體育系的劉女，獲頒傑出系友時，常如山還一同前往演講，明顯互動密切。

然而常如山近期傳出遭一名女性友人指控涉及強制性交未遂，台北地檢署上月初以被告身分傳喚常如山出庭，偵訊2小時請回，限制出境與出海，據調查，發生在女方去年底返回台南住家，常如山前往並與她爭執，衍生性侵疑雲。

常如山昨聲明提及，「目擊劉怡萱與王定宇共處一室，當下或許有情緒激動，但絕無對劉女有任何性侵害的舉止」。外界推測常如山說法，與性侵案件有關聯性。