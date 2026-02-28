蔣萬安二二八記念活動致詞 出現「紙袋人」無聲抗議

我的頻道

記者楊正海／台北即時報導
北市府下午舉辦二二八事件79周年紀念追思會，市長蔣萬安一上台發表談話，現場隨即有一名用紙袋蒙面、自稱家屬的市民以手舉牌「代誌無解決、原諒無可能」，表達無聲抗議。(記者楊正海／攝影)
北市府下午舉辦二二八事件79周年紀念追思會，市長蔣萬安一上台發表談話，現場隨即有一名用紙袋蒙面、自稱家屬的市民以手舉牌「代誌(註：台語，指事件)無解決、原諒無可能」，表達無聲抗議。對此，該名市民是昨天上午報名，也立刻為他安排了相應的座位。

該名劉姓市民是二二八受難者的第三代，他的聲明中指出，蔣萬安市長每年致詞都重複「尋找和解與團結」 但市長任期已經剩下不到一年了，他是家屬，想請問蔣萬安的具體作為到底在哪裡，「代誌無解決、原諒無可能」沒有真相與正義，「你的道歉與和解都只是在自我安慰」自己身為加害者後代，卻依然享受著威權遺留下的政治紅利。

蔣萬安事後訪回應表示，一定會繼續盡最大的力量，來努力做到還原真相，撫平傷痕「我們會持續努力」。另外，該市民有自己的安排，承辦活動單位、台北市二二八協會榮譽理事長黃秀婉表示，現場沒有分樓層，座位次序是依照報名先後以及親屬世代來排，該名市民是昨天上午報名，也立刻為他安排了相應的座位。

由於劉姓市民全程都表達無聲抗議，蔣萬安致詞完後，也走出會場。北市警方也透露，事先已掌握該市民的陳抗形式，且主辦單位也安排他進場，現場員警在抗議過程中，沒有做出勸離的動作。

