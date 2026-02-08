王滬寧國共論壇定調「統一」？蕭旭岑斥：每個字都是編造

中國全國政協主席王滬寧(右)4日上午在北京人民大會堂新疆廳會見國民黨副主席蕭旭岑。(記者陳政錄／攝影)

自由時報報導指出，來自北京的消息透露，「鄭習會」預定於3月中舉行，且中共中央政治局常委王滬寧於接見國民黨 副主席蕭旭岑的閉門會議定調「框架和平」基礎是以中國的統一為指針、不容模糊地帶。蕭旭岑今斥，報導稱與王滬寧會面內容，每一個字都是編造。

媒體報導指，王滬寧還在會中提及，台灣不能讓民進黨 政府私自同美國人的交易成事，並建議國民黨朝向兩岸供應鏈 融合、鼓勵台商西進列為後續交流重點；同時，北京設定了「鄭習會」如期舉辦的前提，希望國民黨能就王滬寧於接見蕭旭岑一行時所提出事項，必須全力推進。

蕭旭岑斥，當天不只國民黨人士，還有專家學者，王滬寧到底有沒有講這些話，是很容易查證的事情，但即使如此，國安人士和綠媒還要製造假新聞，可見國民黨這次兩岸重啟平台，幫助台灣產業，對民進黨壓力很大。

蕭旭岑表示，他可以負責任地說，報導中關於王滬寧會面內容，都是造假，每一個字都是編造的，該場會議又不是只有國民黨人士在裡面，還有專家學者，很容易查證，呼籲媒體還是要堅守專業，不要被黨政人士利用。

蕭旭岑批評，沒有的事情也要寫，國安人士的相關放話顯然是有壓力，才不斷以「國民黨被北京下指導棋來擋軍購」的敘事抹黑，更可笑的，該媒體報導鄭習會時程，從農曆年前、年後，現在又變成三月中，可以把新聞媒體業當製造業？

至於鄭習會時程，蕭旭岑說，目前沒有確切訊息，相關報導是臆測。

