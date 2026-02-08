王滬寧國共論壇定調「統一」？蕭旭岑斥：每個字都是編造

我的頻道

記者鄭媁／台北即時報導
中國全國政協主席王滬寧(右)4日上午在北京人民大會堂新疆廳會見國民黨副主席蕭旭岑。(記者陳政錄／攝影)
中國全國政協主席王滬寧(右)4日上午在北京人民大會堂新疆廳會見國民黨副主席蕭旭岑。(記者陳政錄／攝影)

自由時報報導指出，來自北京的消息透露，「鄭習會」預定於3月中舉行，且中共中央政治局常委王滬寧於接見國民黨副主席蕭旭岑的閉門會議定調「框架和平」基礎是以中國的統一為指針、不容模糊地帶。蕭旭岑今斥，報導稱與王滬寧會面內容，每一個字都是編造。

媒體報導指，王滬寧還在會中提及，台灣不能讓民進黨政府私自同美國人的交易成事，並建議國民黨朝向兩岸供應鏈融合、鼓勵台商西進列為後續交流重點；同時，北京設定了「鄭習會」如期舉辦的前提，希望國民黨能就王滬寧於接見蕭旭岑一行時所提出事項，必須全力推進。

蕭旭岑斥，當天不只國民黨人士，還有專家學者，王滬寧到底有沒有講這些話，是很容易查證的事情，但即使如此，國安人士和綠媒還要製造假新聞，可見國民黨這次兩岸重啟平台，幫助台灣產業，對民進黨壓力很大。

蕭旭岑表示，他可以負責任地說，報導中關於王滬寧會面內容，都是造假，每一個字都是編造的，該場會議又不是只有國民黨人士在裡面，還有專家學者，很容易查證，呼籲媒體還是要堅守專業，不要被黨政人士利用。

蕭旭岑批評，沒有的事情也要寫，國安人士的相關放話顯然是有壓力，才不斷以「國民黨被北京下指導棋來擋軍購」的敘事抹黑，更可笑的，該媒體報導鄭習會時程，從農曆年前、年後，現在又變成三月中，可以把新聞媒體業當製造業？

至於鄭習會時程，蕭旭岑說，目前沒有確切訊息，相關報導是臆測。

國民黨 民進黨 供應鏈

