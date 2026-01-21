賴清德：台美關稅談判底定 盼透過EPPD持續深化合作

我的頻道

中央社台北21日電
台灣總統賴清德（左）21日接見德國馬歇爾基金會（GMF）跨大西洋訪問團時表示，期盼未來持續深化台美、台歐各領域合作，維護台海及區域和平穩定。（台總統府提供）中央社
台灣總統賴清德今天表示，台灣將持續提升國防預算與自我防衛能力，並打造「台灣之盾」先進防空系統；台美關稅談判已底定，期盼後續透過「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）等機制，深化台美、台歐在安全等各領域合作。

總統府晚間發布新聞稿表示，賴清德下午接見華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）跨大西洋訪問團致詞時，感謝基金會長期以來致力於促進跨大西洋合作、堅定支持民主價值，並持續深化美歐社會對台灣安全處境與國際參與的了解。

賴清德說，德國馬歇爾基金會這個月發表重要研究報告，從經濟、軍事、社會以及國際層面分析，中國若對台灣發動戰爭將付出極大成本，並主張國際社會必須展現反制中國軍事行動的能力及決心。

賴清德表示，相信民主國家唯有團結合作，才能發揮集體智慧和力量，抵抗威權主義對外擴張，共同捍衛民主自由價值；也因此，台灣持續提升自我防衛能力，並與民主夥伴加強合作，致力於維護區域和平穩定。

賴清德指出，台灣今年度國防預算將超過占GDP 3%，並將在2030年前達到占GDP 5%，並提出400億美元國防特別預算，將打造「台灣之盾」先進防空系統，引進高科技及人工智慧（AI）來壯大台灣國防工業。

賴清德提到，美國川普政府去年底宣布111億美元對台軍售，並在新版「國家安全戰略」指出，美國以維持軍事優勢嚇阻台海衝突為首要目標；歐盟對外事務部也在去年底中國對台軍演後，重申台海和平穩定對區域及全球安全繁榮的重要性，他對此要表達最誠摯感謝。

賴清德說，目前台美關稅談判已底定，期盼後續透過「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）等機制，深化台美在供應鏈、數位貿易、科學及技術等各領域合作。另外，過去4年台灣在歐洲的投資總額已超過過去40年總和，未來台灣將與歐洲國家在半導體、AI、資通訊等產業以及供應鏈韌性領域繼續擴大合作，也期待訪賓持續協助台灣深化與歐洲國家的連結。

賴清德表示，希望未來台歐攜手努力，共同促進全球民主、和平與繁榮，並祝福訪團此行圓滿成功、收穫豐碩。

德國馬歇爾基金會會長霍雪芙（Alexandra de Hoop Scheffer）致詞時表示，訪團成員陣容堅強，來自美國、法國、德國與英國，皆為台灣堅定的盟友；今年訪團聚焦安全、國防與科技創新等領域，而這些領域正是美國、歐洲與台灣，最需要進一步拓展合作的關鍵面向。

霍雪芙說明此行有2個主要目的，一是希望能更加深入了解形塑台灣與整個印太區域的各種動態，二是拓展跨大西洋在台灣相關議題上的合作。

霍雪芙在總結時指出，首先，印太安全與台灣海峽的穩定，對跨大西洋安全乃至全球安全都至關重要，此不僅關乎經濟韌性，也關乎全球供應鏈以及嚇阻能力，而近年來美國與歐洲盟友的投入程度也持續提升。

霍雪芙說，其次是台灣議題並非區域問題，而是全球性議題，同時也關係到整體盟友體系的可信度。第三，關鍵在於如何在重要議題上強化彼此夥伴關係，包括經濟安全、關鍵基礎設施、資安以及國防相關的技術創新。

