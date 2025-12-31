鄭麗文出席府前元旦升旗典禮 盼朝野和解、兩岸和平

國民黨主席鄭麗文（中）1日清晨參加總統府前元旦升旗典禮，與現場民眾熱情揮舞國旗。（記者潘俊宏／攝影）

今(1)天是2026年元旦，賴清德總統上午在總統府發表新年談話，並與行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜等出席總統府前升旗典禮，與過去較為不同的是，國民黨 主席鄭麗文 也參加。鄭麗文昨在國民黨中常會表示，去年歷經大罷免、兩次共軍圍台軍演，在新的一年希望迎來新氣象、新未來。去年代表字是「罷」，台灣內部風風雨雨，歷經最撕裂、最仇恨、最對立的一年；新的一年希望代表字是「和」，和氣、和解、和平，台灣社會不要有暴戾之氣。

鄭麗文今天清晨與行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜一起進入總統府前參加元旦升旗典禮，開心與民眾揮舞國旗、唱國歌，最後離去前還與韓國瑜自拍合影，全程與賴清德總統及卓榮泰無太多互動。

賴清德總統進場時與五院院長握手，僅揮手與鄭麗文禮貌性致意。鄭麗文離去前與韓國瑜開心自拍合影。

鄭麗文說，國民黨是一個效忠中華民國 、效忠國家、效忠國旗、捍衛中華民國憲法為己任的政黨；中華民國的元旦，她會到總統府參加升旗典禮，因為國民黨永遠捍衛中華民國憲法。她強調，期待新的一年，朝野和解、兩岸和解。

鄭麗文說，現在嚴重的憲政僵局絕非國家之福，台灣必須朝野和解，「我們需要團結的台灣，隨時開始伸出橄欖枝，國民黨都張開雙臂歡迎」，國民黨真心希望朝野和解，化解憲政僵局，讓台灣能運轉，讓真正福國利民的政策、預算可以推行；同時，兩岸也要和解，不能每天劍拔弩張、兵凶戰危。她甚至希望美中也能和解，否則關稅戰雖然好像暫緩，但未來前景，大家仍人心惶惶，傳統產業叫苦連天，勞工、台灣農業未來又在哪裡。

鄭麗文說，和解帶來的是和平，台海和平是全世界都共同重視關注，兩岸應該共同負起責任，維繫兩岸和平，避免任何可能的軍事衝突，展開對話交流，進行和解，締造和平。

總統府前元旦升旗典禮，依往例都會邀五院院長及在野黨領袖參與。2004年，國民黨時任黨主席連戰、親民黨主席宋楚瑜一同率支持者參加總統府前升旗活動；2007年，當時國民黨主席馬英九也曾參加總統府前升旗。但連戰、馬英九都僅在管制區外與民眾一同升旗。國民黨在野時，多半自辦元旦升旗活動，鄭麗文是國民黨在野時期，第三位參加總統府前元旦升旗的黨主席。民眾黨主席黃國昌則是參加新北市升旗活動。

賴總統昨在臉書表示，不僅要強國防、拚經濟，也將持續推動「長照3.0 」、「AI新十大建設」等重大政策，透過加薪、減稅與社會福利的全面布局，讓國家發展更加均衡、完善。他說，目前立法院仍未通過2026年度中央政府總預算，「我們也期待立法院能盡速完成審查」，讓政策得以順利推動、盡快上路。