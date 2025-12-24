我的頻道

橄欖園推「小份量」餐點 滿足精打細算顧客需求

ICE說被捕女子是非法移民 律師卻稱有美出生證明

川普打造戰鬥艦 台學者：美軍「向岸投射」反制中共

中央社台北24日電
川普總統22日在佛州海湖莊園宣布「黃金艦隊」相關公告，並展示「川普級」軍艦、美國海軍「挑戰號」的示意圖。(路透)
美國總統川普日前宣布，美國海軍將建造2艘川普級戰鬥艦，計畫組成「黃金艦隊」。台灣國防安全研究院學者蘇紫雲今天分析，川普的宣示並非天馬行空，是應對中國由陸權走向海權，美國透過海軍「向岸投射」，反制中共的拒止戰略。

川普（Donald Trump）日前宣布，將建造2艘川普級（Trump Class）戰鬥艦，並與小型巡防艦等艦艇組成「黃金艦隊」（Golden Fleet）。

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲今天以「川普戰鬥艦：由大白艦隊到黃金艦隊，海權依舊是地緣政治的核心」為題，撰寫即時評析刊登於國防院官網。

蘇紫雲指出，川普宣布川普級戰鬥艦與黃金艦隊計畫，除了美國海軍在冷戰後建軍路線的爭辯、新科技成熟外，也應對著中國由陸權走向海權、組建藍水海軍，標示著海權競爭的重啟。

針對川普級戰鬥艦的火力，蘇紫雲分析，分別為由搭載核彈頭的巡弋飛彈、快速打擊飛彈、垂直發射飛彈所構成的主火力，其次為管狀火砲，包括電磁砲、2座5吋砲，第三階火力為近迫防衛武器；因此作戰層級達到的目的為核嚇阻、縱深打擊，以及艦隊整體防空。

對於黃金艦隊構想，蘇紫雲指出，美國在戰略層次上延續1907年老羅斯福總統任內的大白艦隊（Great White Fleet），展現海軍力量不只是用來打仗，更是國家意志的展現。

蘇紫雲認為，川普級戰鬥艦的構想，為反制中共拒止戰略的新途徑，美國海軍的發展重心向來為「向陸投射」，藉此將海權效益最大化，進入21世紀後，美軍透過水面艦、潛艦、航艦與陸戰隊前進據點與無人系統，共同構成跨域火力網，使對手的沿岸部隊、後勤與指揮體系處於破碎與失能狀態。

在台海情境下，蘇紫雲指出，這一作戰概念尤其關鍵，美國海軍的向岸投射，透過海上與空中的遠距打擊、牽制、削弱甚至打亂中共的作戰節奏，為盟友爭取空間與時間，戰略重點在降低中共拒止戰略的影響，得以遠距阻絕中共登陸行動，確保美軍在第一島鏈的關鍵影響力。

「艾森豪夾克」復活 台陸軍開放全軍官兵訂製

鄭麗文新人事 張顯耀政壇3進3出 掌國民黨智庫

