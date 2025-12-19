張文畏罪才墜樓？誠品員工猜測是逃亡路線：想跳紙箱但前1天被清掉了

涉嫌隨機殺人的張文在警方追捕下畏罪墜樓，送醫不治。(記者曾原信／攝影)

台北市昨(19)晚發生隨機殺人案，兇嫌張文墜樓不治，外界質疑是被警察包圍而畏罪尋短，不過，事發地點的誠品南西店有員工透露，墜樓處是回收場，平常堆滿紙箱，且昨天之前已經堆到成人頭部的高度，懷疑張文事先勘查過地形，意圖從該處脫逃，未料剛好昨天紙箱已經被清掉。此外，誠品南西店今天凌晨透過內部群組，對於員工和店家積極協助民眾避難、安撫顧客一事道謝，並宣布全店今天休息1天，誠品生活團隊已成立應變小組，提供必要協助。

昨晚Threads有誠品員工透露，嫌犯可能事先場勘，想從頂樓跳到紙箱上逃逸，「結果紙箱今天（指案發日12月19日）都被清掉了」。不認為張文是畏罪尋短，「昨天（指12月18日）我丟紙類的時候，紙箱高度已經到我頭部高度，也許他想跳紙箱，只是不知道紙箱已經被清掉變那麼少，也許還有僥倖心態」。

另一名網友昨晚到誠品南西店逛街，和張文一度近距離接觸，她表示，剛抵達時張文正在大門口揮刀，他跟著人群被追上樓，張文當時就站在1樓手扶梯，「可能看到手扶梯卡住，就叫我們趕快上去」。

「一開始還以為他是警察」，該名網友表示，旁人說張文拿刀，一群人嚇得趕緊網樓上跑，「我在手扶梯最後一個，真的嚇死我了！還好他沒馬上追上來，如果他追上來，被砍就是我」。

誠品生活南西店今天在內部群組感謝全館店家和員工，「親愛的各位夥伴：大家受到驚嚇了！衷心感謝全館所有夥伴與同仁，在突發事件發生時，全力配合導引疏散與緊急避難、安撫顧客與讀者，並積極為家長與幼兒、行動不便者等提供幫助！這是幽暗的時刻，感謝大家，讓我們一起感受到勇氣與愛的力量！」

「讓我們整理心情後再出發，今日12/20(六)全店夥伴請好好休息一日，誠品生活團隊也已在第一時間成立應變小組，若有任何問題或需要協助之處，都請隨時和我們聯繫。祝願全體夥伴與家人們心意安寧 闔家平安健康」。

網友表示，誠品的店員通過無線電等方式，引領群眾躲起來，「向這些勇敢的店員、發揮人性光輝的店員致意」。另一名網友表示，「南西誠品裡的店員都是勇者，謝謝你們鎮定的指揮大家逃生路線」。