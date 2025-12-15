卓榮泰：韓國瑜無視憲法拒絕賴清德國政會商邀請

我的頻道

記者張文馨、黃婉婷／台北即時報導
台行政院長卓榮泰。記者葉信菉／攝影
台行政院長卓榮泰。記者葉信菉／攝影

台行政院長卓榮泰今天（15日）下午宣布，針對立法院三讀通過財政收支劃分法的修法，行政院不副署、法律不公布；他在下午的記者會上將矛頭指向國會，稱立法院多次違憲擴權，期間他多次拜會立法院院長韓國瑜和立院各黨團，賴清德總統也前後兩次邀集相關院長，希望進行國政會商，「令人遺憾的是，韓國瑜院長無視憲法，今天公然拒絕總統邀請」，再次關閉討論與協商合作的大門。

賴清德今天上午在總統府與行政院和考試院兩院院長舉行國政茶敘，交流明年度中央政府總預算、財政收支劃分法與公教年改等議題，賴清德也邀請韓國瑜與會但遭以無法代表合議制的立法院就特定議題發言為由婉拒。

卓榮泰表示，立院違憲擴權爭議不斷發生，他多次拜會韓國瑜和立院黨團，賴清德兩度邀集國政會商，希望尋求長治久安之道，「令人遺憾的是，韓國瑜院長無視憲法，今天公然拒絕總統邀請」，再次關閉討論大門，關閉協商合作往前走的道路。

卓榮泰表示，立法院本會期總質詢結束那天，他再次強調共同合作才是國人最大的要求，他願意也期待以國家為念，但政院提出財劃法覆議案，立院不安排行政院說明，拒絕溝通，直接否決再次討論的機會；政院提出的財劃法版本也完全無法排入立法院委員會審查，到此時，政院已經窮盡憲政救濟各種可能，如今只剩下不副署。

