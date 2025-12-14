我的頻道

日本最新民調：69％支持女性天皇

中學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市

卓榮泰：將善盡「民主憲政守門人」職責 阻止違憲行為

記者黃婉婷／台北即時報導
台行政院長卓榮泰14日深夜發出黑白照，稱他將善盡「民主憲政守門人」職責。(圖／取自卓榮泰臉書)
台行政院長卓榮泰14日深夜發出他的黑白照，指當下正有股力量要摧毀國家憲法體制、削弱國家國防安全、破壞國家財政紀律，他必將善盡「民主憲政守門人」職責，就算拚了命撲倒在球門前，也要阻止任何違憲行為越雷池一步，「勇敢的國人同胞請與我一起同行」。

再修版財劃法覆議案遭立法院否決，經綠營內部討論，府院高層研擬採取「不副署、不公布」，停砍公教年金修法不排除比照；賴總統15日邀卓榮泰、立法院長韓國瑜與考試院長周弘憲，在總統府進行院際國政茶敘，但婉拒出席。

卓榮泰14日深夜在Facebook發以「我必將善盡『民主憲政守門人』的職責」為題發文。他說，他自1985年開始當議員助理至今剛好整整40年，期間歷經解嚴、第1次總統民選、3次政黨輪替和6次修憲，台灣2350萬人民已經決定自己國家的憲政體制與民主程序。

卓榮泰說，他在2018年在民進黨遭逢地方選舉失利後，經由黨員直選出任黨主席；2024年賴總統當選後，指派他出任行政院，；這兩件工作出乎他人生預料，也充滿挑戰；2020年在前總統蔡英文帶領下，成功贏得總統連任、國會過半；2024年賴總統當選，開啟民進黨第3個連續的總統任期，卻陷於朝小野大的國會生態，當下更面臨護憲與違憲爭議，進而形成僵局。

卓榮泰說，40年工作的信念，「爭自由、護人權、反共反極權、民主護主權」是他一生毫無疑問的DNA和志業，絕不會改變，「我必竭盡全力守護國家主權與安全、捍衛憲政秩序與尊嚴」。

卓榮泰提到，當下正有一股力量要摧毀國家憲法體制、削弱國家國防安全、破壞國家財政紀律，他必須承擔憲法賦予的憲政責任，善盡「守門人」的職責，就算是拚了命撲倒在球門之前，也要阻止任何違憲行為越雷池一步。

文末，他表示，在壯大台灣、護國護憲，均衡財政、永續人民福祉的路上，「勇敢的國人同胞請與我一起同行」。

民俗專家遭網友辱「神棍」 擬提告籲「一周內公開道歉」

國民黨啟動「黃復興再造」 盼轉型為參與決策平台

