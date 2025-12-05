台美關稅談判 卓揆：技術性磋商已完成 待總結會議達成協議

我的頻道

記者李人岳／台北即時報導
台美對等關稅談判歷經超過半年，閣揆卓榮泰表示，技術性磋商都已經完成；只剩最後的總結會議就可達成協議。(本報資料照片)
台美對等關稅談判歷經超過半年，閣揆卓榮泰表示，技術性磋商都已經完成；只剩最後的總結會議就可達成協議。(本報資料照片)

台美對等關稅談判歷經超過半年，閣揆卓榮泰今天表示，技術性磋商都已經完成；只剩最後的總結會議就可達成協議。對於台方的對等稅率，卓強調，台方也希望20%對等關稅合理調降、不疊加，同時232條款能給予最惠國待遇，目前正在最後階段的確認中。

卓榮泰今日接受媒體人鄭弘儀專訪，他指出，台美關稅談判已經談了半年以上，經過5輪實體會面和無數次的視訊會議及文書往來，目前進度已到最後的文書交換階段，已經完成總結會議前的文書交換，技術性磋商都已經完成；只剩最後的總結會議就可達成協議。

鄭弘儀追問，台方的稅率是否比暫定關稅20%更下降也不疊加？卓榮泰表示，台方也希望20%對等關稅合理調降、不疊加，同時232條款包括ICT等產業能給予台灣最惠國待遇，目前正在最後階段的確認中。卓榮泰指出，美方談判都是一對一雙邊談判，所以他不願做太多比較，但仍希望談判結果能優於台方的競爭對手，這仍在雙方的談判過程中。

鄭弘儀追問，對等稅率是否可能從20%降到15%？卓表示「全世界的趨勢，好像大家都是降到這個程度」，再更低到10%的都是對美沒有逆差的國家，不過由於台灣對美貿易順差非常大，且高科技可協助設立園區，才使得談判過程特別冗長。

卓榮泰強調，若台灣對競爭對手失去競爭力，絕非我國政府、產業樂意看到，他認為這也並非美國政府希望發生的。因為台灣若有競爭力，能協助美國及其他國家的力道會更強。可能性「會極大化」，希望國人對政府要有信心。

對於談判有無可能在年底前結束？卓坦言，「台方從感恩節期待到聖誕節」，大家都很期待這樣的結果，不過對方應該很快會與台方有進展。外界關注台灣對美投資金額是否為3000億美元起跳，卓榮泰則說，沒有聽過3000億美元這個數字。

卓榮泰 關稅 聖誕節

